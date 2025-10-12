over 30, bene capoterra e real putzu 

Nell’Over 43 si sono disputate solo due gare delle quattro previste nel terzo turno della Coppa Italia. Nel girone A infatti Polisportiva Guasila 2022-Ales è stata rinviata. Successo della Polisportiva Villamarese 2023 (che guida con sei punti) sulla Polisportiva Isili per 3-2.

Nel girone B non si è giocata Monreale Calcio-Sant’Andrea Frius, mentre grazie a Mallocci (doppietta), Floris e Caboni la capolista Seddori (con sette punti) cala il poker sulla WS Senorbì.

Terzo turno anche per l’Over 30: nel girone A termina a reti inviolate la sfida tra Is Cortes e Real Cocciula (turno di riposo per la Futura 2000 Villasor); nel girone B, successo di misura dell’Atletico Capoterra 2025 (primo con quattro punti) sul Genneruxi Ottica 4 Eyes per 2-1: decisiva la doppietta di Pala (ha riposato la Nino Disario Villacidro). Infine Melis e Porcu firmano il 2-0 con cui il Real Putzu ha superato la Crescenzi Sport conquistando il primo successo nel girone C. Ha riposato l’Aek Kasteddu, che guida il girone con sei punti. Nel prossimo weekend si disputa la prima giornata di ritorno per entrambe le categorie.