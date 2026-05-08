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Basket Serie A.
09 maggio 2026 alle 00:46

Out Thomas, Macon e Marshall 

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Sassari. Già retrocessa, la Dinamo chiude la stagione con un'altra brutta pagina: il provvedimento verso tre giocatori Usa «Rashawn Thomas, Daryl Macon e Carlos Marshall sono stati sospesi per ragioni disciplinari e non prenderanno parte alla gara di domenica contro Brescia». In passato era accaduto per qualche giocatore e persino per il coach Pozzecco, sospeso 10 giorni per i comportamenti in panchina durante la Champions League. Mai era accaduto che un simile provvedimento colpisse tre tesserati. Le ragioni non sono state esplicitate, ma la tempistica fa sospettare che si tratti della goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno, anche perché il clamoroso calo di rendimento nel “ritorno” (solo 2/13) non può avere solo spiegazioni tecniche o di fragilità mentale. ( g.m. )

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