Out Svoboda e Duncan, recupera Raimondo 

Il Venezia, prossimo avversario del Cagliari, è reduce dal prestigioso e importante pari (2-2) proprio con la Juventus mattatrice dei rossoblù in Coppa Italia. Fanalino di coda della Serie A con 10 punti in classifica, dista 4 lunghezze dalla squadra di Nicola e mira a fare bottino pieno tra le mura di casa.

I numeri

Non vince dallo scorso 30 ottobre (3-2 contro un’Udinese in inferiorità numerica per quasi un tempo), ha messo a segno 15 gol in 16 match, esattamente come il Cagliari, e incassato al momento 29 reti. Ha vinto solo 2 partite in campionato (oltre l’Udinese, sconfitto il Genoa 2-0 a settembre), ne ha pareggiate 4 e perse 10.

Ambiente

Spinti dalla scia positiva di due risultati utili consecutivi (prima del pari con la Juve, quello col Como), i veneti attenderanno i rossoblù carichi mentalmente dopo il 2-2 con i bianconeri, puntando molto sul fattore emotivo oltre che sul calore e sulla spinta del proprio pubblico. «La classifica ci vede ultimi, e credo che sia immeritato per quanto stiamo dimostrando sul campo. Stiamo lottando, abbiamo dimostrato di essere vivi», ha tenuto a rimarcare l’allenatore Di Francesco proprio dopo l’ultima partita.

Il punto

Brutta tegola, intanto, per il tecnico. Diramato il bollettino medico sul difensore Svoboda uscito in anticipo nella gara contro la Juventus per infortunio: «Gli esami strumentali eseguiti hanno confermato la rottura del legamento crociato. Il difensore classe 1998 sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento che sarà effettuato nei prossimi giorni dal professor Fink, alla presenza dello staff medico arancioneroverde, presso la clinica privata Gelenkpunkt di Innsbruck, in Austria». Contro il Cagliari sarà out anche Duncan, ha recuperato invece Raimondo che ha smaltito un sovraccarico muscolare del bicipite femorale sinistro.

