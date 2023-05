Out santiago e castiadese  

Castiadese e Santiago escono al primo turno delle fasi finali per il titolo Open. In semifinale approdano la Nino Disario Villacidro, il Pimentel e il Sestu. Negli Over confermati i risultati dell’andata, in attesa del posticipo di oggi tra Real Putzu e Monreale Calcio.

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 sul Real Putzu, la sconfitta all’andata (2-0) e la differenza reti nelle due sfide condannano la Castiadese alla sorprendente eliminazione ai quarti di finale. Il Real Putzu affronterà in semifinale il Pimentel, che con Vacca e Lai bissa il 2-1 della scorsa settimana contro la Futura 2000 Villasor. Il doppio confronto tra Santiago e Asd Sestu si risolve ai rigori a favore dei sestesi (7-6) dopo la sconfitta di misura (1-0) del ritorno (gol di Bonu). Agostino, Collu e Zaccheddu consentono alla Nino Disario Villacidro di piegare per 3-1, dopo l’1-0 dell’andata, la Pol. Santa Lucia Barrali e di conquistare la semifinale di sabato col Sestu.

Aspettando il posticipo

Nell’Over i 4 Mori Samassi vincono anche al ritorno con gli Amatori Guspini (tripletta di Vaquer e gol di Bianco, rete della bandiera di Tuveri per gli ospiti) e accedono alle semifinali contro il Seddori che, pur sconfitto 2-1, supera il turno col Guasila 1971. Semaforo verde anche per l’Ales, vittoriosa anche nel ritorno con la Pol. Isili dopo il 2-0 di una settimana fa: i biancorossi incontreranno una tra Real Putzu e Monreale Calcio (si gioca oggi), coi padroni di casa vittoriosi 2-1 all’andata. Nella Coppa amatori “Manuel Todde” il Cagliari 2007 batte di nuovo la Stella Rossa Villacidro 3-0 mentre la Pol. Strovina Sanluri ribalta il 2-1 dell’andata, rifila un 3-0 all’Atletico Uta 1984 e conquista la finale. (a. z.)

