Out Mancosu, Ranieri riflette sugli undici 

Parma-Cagliari si avvicina e Ranieri studia le scelte in vista della sfida di sabato pomeriggio al Tardini (il via alle 14, arbitra Gariglio di Pinerolo). Nella seduta di ieri mattina, dopo il riscaldamento, il tecnico ha fatto giocare una partitella a tutto campo. Il modo migliore per studiare quello che dovrà essere il Cagliari senza Mancosu, visto che il numero 5 rossoblù dovrà saltare le prossime due o tre partite per la distrazione ai flessori della coscia sinistra.

Stagione finita

E a Parma mancherà anche Capradossi, la cui stagione è praticamente finita. Il difensore, fermo da settimane, ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico di meniscectomia esterna al ginocchio sinistro. L'intervento (a Roma) è riuscito, ma Capradossi dovrà star fuori almeno 45-50 giorni. Alla seduta di ieri non hanno partecipato neanche Dossena e Radunovic, che a scopo precauzionale si sono limitati a svolgere un allenamento personalizzato, ma già oggi i due dovrebbero tornare in gruppo.

L'attesa

Arriverà oggi la pronuncia del Tar dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, sul ricorso del Cagliari contro la decisione dell'Osservatorio nazionale, che ha proibito la vendita dei biglietti per il Tardini ai tifosi provenienti dalla provincia di Cagliari. (al.m.)