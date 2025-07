Out le prime teste di serie 

I Campionati Italiani di Terza categoria di tennis si allineano alle semifinali sui campi dello Sporting Ct Quartu. Nel maschile, cade la testa di serie numero 1 Jacopo Sanna (Tc Cagliari), sorpreso 6-1, 6-2 dal suo ex compagno di circolo Paolo Emilio Cossu Floris (8), che in semifinale si confronterà con Franco Parlani (4), che batte 6-1, 6-4 Daniele Caoci (Quattro Mori Tennis Team). Il numero 2 Michelangelo Benedetti regola 6-1, 6-0 Raffaele Pedoni (Le Saline) e sfiderà Riccardo Secci (Sax Sport), bravo a spuntarla 1-6, 6-4, 10-6 su Eugenio Menato.

Anche il tabellone femminile perde la sua numero 1, Camilla Monni (Ct Decimomannu), sconfitta 6-2, 6-4 da Sofia Panacci, che ora sfiderà per un posto in finale la numero 5 Elisa Secci (Quattro Mori), brava a eliminare 7-5, 6-3 la numero 4 Chiara Maoddi (Milano 26). Federica Satta (Le Saline) la spunta 4-6, 7-6(2), 11-9 in oltre due ore e mezza su Vittoria Migliavacca (Tc Cagliari) e sfiderà la numero 2 del seeding Camilla Salvatelli, che regola con un doppio 6-2 la padrona di casa Sara Corona (7).



