Out Celli e capitan Tait, torna Fiordilino 

La corazzata Südtirol è pronta a giocarsi le sue carte nel fortino rossoblù del Cagliari.

Dal campo

Ieri seduta pomeridiana. Out Celli, tutti gli altri a disposizione, ritorna dalla squalifica Fiordilino. Non ci sarà il capitano Tait che deve scontare un turno di squalifica, mentre è lunghissima la lista dei diffidati: Pompetti, Berra, Celli, Casiraghi. Oggi è in programma la rifinitura, in tarda mattinata, la conferenza di Bisoli.

Le dichiarazioni

Il momento magico lo illustra il presidente Gerhard Comper: «L’obiettivo principale era mantenere la categoria, non avremmo mai pensato di andare così bene per tutta la stagione». Poi l'analisi sul campionato e il sogno: «Ora che siamo lì bisogna andare avanti e continuare a crederci». La A diretta? «Sognare non è vietato. Però noi siamo abituati a rimanere coi piedi per terra. Siamo a 5 punti dal Genoa e a 11 dal Frosinone, squadre molto forti. E altrettanto forti sono le squadre dietro di no». Sui rossoblù non si sbilancia: «Ci sono diversi scontri diretti, a iniziare da quello col Cagliari. Vediamo cosa salta fuori ma per noi è già tutto di guadagnato».