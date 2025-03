Out Calafiori e Cambiaso 

Riccardo Calafiori non sarà a Dortmund per il ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Il difensore dopo la scivolata con strana torsione del ginocchio sinistro alla fine del match di San Siro contro i tedeschi dà forfait. L’infortunio non dovrebbe essere grave ma a Londra il giocatore si affiderà allo staff medico dell’Arsenal: si tratterebbe di una lesione del collaterale sinistro tra primo e secondo grado, il difensore dovrebbe restare fuori poche settimane.

Il ct lo sostituirà probabilmente con Buongiorno, schierato in difesa con Di Lorenzo e Bastoni. Out anche Cambiaso, che ha lasciato il ritiro. La linea difensiva è chiamata a prestare maggiore attenzione ai calci piazzati, tallone d’Achille degli azzurri. E ci sono altri giocatori da valutare come Politano, che ha espresso qualche dubbio sulle proprie condizioni fisiche. Sono le ultime ore di valutazione per Spalletti, che poi dovrà decidere quali saranno gli undici più affidabili per ribaltare in uno stadio che è fortino per la Germania il ko subito nella gara di andata.

