“Our Legacy”, il mini-album di UnoTurbo 

A differenza di scene più recenti, il mondo dell’elettronica isolana può contare su una solida storia. E dalle prime contaminazioni nelle discoteche passando per il rifiuto del commerciale da cui prese le mosse il leggendario Harder Times, si giunge oggi a una vivace realtà, animata da numerose voci. In questo ricco panorama si colloca la nuova uscita dell’etichetta Samsara Beats “Our Legacy”, opera di UnoTurbo.

Il progetto

Al secolo Giuseppe Melis, l’artista inizia il suo percorso sotto questo alias proprio con il fondatore di Samsara, il produttore-dj Hvngvr (pronunciato “hangover”). «Il progetto prende forma nel 2021, in un periodo coincidente con il ritorno di Hvngvr a Cagliari, precedentemente di trasferta a San Francisco. Con lui lavoravamo già nel 2012, creando tracce drum and bass nello stile in voga ai tempi. Quando ci siamo ritrovati, inizialmente l’idea era di recuperare assieme alcune delle cose che avevamo fatto: da lì ho cominciato a pubblicare dei miei brani con la sua label.»

La drum and bass nasce in Inghilterra nei Novanta, tra le prime di tante sonorità che sarebbero uscite da club e rave per andare a conquistare la galassia dell’elettronica. I suoi due pilastri, le percussioni sincopate e le pesanti linee di basso, sono concepiti appositamente per far percepire al pubblico le vibrazioni dei suoni. «Io provengo dall’hip hop e sono da sempre appassionato del versante electro degli anni Ottanta: con il progetto UnoTurbo volevo riprendere quello e adattarlo ai canoni del genere.» Il disco è stato pubblicato venerdì scorso sulla pagina Bandcamp dell’etichetta, disponibile sia per l’ascolto in streaming che per l’acquisto in copia digitale. «“Our Legacy” è il mio primo album, o meglio mini-album, un passo avanti rispetto alle precedenti uscite pubblicate in formato extended-play. Ho portato un sound leggermente diverso dal mio solito, includendo sei tracce drum and bass contaminate da stili vicini come footwork e jungle, a cui fa da chiusura il remix composto dal mio amico Inuza. Le tracce sono state create quando abitavo in Ogliastra, subendo l’influenza dei lunghi viaggi in auto sulla litoranea e le altre statali e concependo così l’idea di un ascolto da macchina».

RIPRODUZIONE RISERVATA