La frase sussurrata per un celebre spot «Oui, je suis Catherine Deneuve» la accompagnerà anche oggi, nel giorno del suo ottantesimo compleanno: un motto araldico, stemma di luce pura che designa una delle rare e irripetibili dive del cinema europeo. Più longeva (artisticamente) di Brigitte Bardot, più irraggiungibile e misteriosa di Sophia Loren, più iconica e irriverente di tanti prodotti dello star system, Catherine Fabienne Dorléac, in arte Deneuve, arriva al porto di un anniversario tanto difficile quanto celebrato con la leggerezza che ha appreso nel corso di una vita lunga e piena. «Magari potessi solo recitare», ha detto, «senza parlarne mai. Credo che la mappa dei miei film, e i passaggi dall'uno all'altro, raccontino di me più di quanto potrei mai fare io».

La vita

Catherine nasce a Parigi il 22 ottobre 1943 nella cité des fleurs, il quartiere della buona borghesia e della gioventù ribelle tra l'Arco di Trionfo e Place Clichy. È figlia di due attori e suo padre Maurice è il direttore di doppiaggio della Paramount. Nasce in una città controllata dai nazisti, ma quasi subito travolta dall'entusiasmo per l'arrivo dei liberatori americani e del generale De Gaulle. È la terza di quattro figlie e fin da ragazzina - insieme alla sorella maggiore Françoise – incontra il cinema come doppiatrice nelle pellicole americane esportate in Francia. Sarà Françoise a trascinarla sul set la prima volta, quando ha solo 13 anni, per una breve apparizione ne “Le collegiali” di André Hunebelle. Tre anni dopo accetta, senza entusiasmo, il primo ruolo in “La ragazza super sprint” di Jacques Poitrenaud. Sceglie un nome d'arte - il cognome della madre per non dare ombra a Françoise - quando è Mel Ferrer a imporla nel film successivo perché «gli ricorda Audrey Hepburn».

Il primo marito

Nel 1961 incontra su un set Roger Vadim, se ne innamora, va a vivere con lui e con lui darà il primo figlio, Christian. La relazione è tempestosa e poco duratura nonostante sia il compagno-pigmalione a dirigerla verso il successo (“Il vizio e la virtù”, 1963). A quel punto però Deneuve ha già imparato a camminare da sola grazie a Jacques Démy che l'ha scelta come protagonista di “Les parapluies de Cherbourg”, trionfale musical premiato a Cannes nel 1964. Il sodalizio si ripeterà nel 1967 con “Les demoiselles de Rochefort” a fianco della sorella di cui Catherine interpreta in scena la gemella. Difficile dire come si snodi in quel periodo, e anche dopo, la sua vita sentimentale.

“Bella di giorno”

Ha lasciato Vadim e sposerà nel 1965 il fotografo inglese David Bailey. Nel frattempo però subisce il fascino di Roman Polanski che la convince a interpretare l'enigmatico ruolo dell'assassina schizofrenica nel suo primo film inglese, "Repulsion”, applaudito dalla critica e premiato con l'Orso d'argento a Berlino nel 1965. Dopo il drammatico lutto per la morte della sorella nel '67 e una crisi depressiva che sconfiggerà solo continuando a lavorare «come un automa» tra Italia e Francia, ha l'incontro artistico forse più significativo della sua vita: i produttori la impongono a Luis Bunuel in “Bella di giorno” del 1970 e qui costruirà il mito della bellezza algida e tenebrosa che resterà a lungo la sua immagine più definita. Film capace di sconcertare i moralisti, oggetto di scandalo nonostante il Leone d'oro. Intanto Deneuve sta vivendo l'amore più importante della sua vita. A presentarle Marcello Mastroianni, reduce dall'abbandono di Faye Dunaway, è proprio Roman Polanski. Avranno una figlia, Chiara, costruendo una sorta di famiglia allargata con la moglie di Marcello e sua figlia Barbara; vivranno a Parigi per quattro anni e altrettante volte faranno coppia sullo schermo.