Ottomila fedeli, dieci battesimi 

Una vecchia foto ormai ingiallita scattata a Ballao negli anni 80 lo ritrae, giovane e sorridente, nel suo primo giorno da parroco. Don Ignazio Trogu, 71 anni, la mostra con orgoglio. «Come vola il tempo!», sussurra con gli occhi lucidi.

Originario di Selegas, dal 2006 è alla guida della parrocchia più importante di Pirri, San Pietro Apostolo, con i suoi 8mila parrocchiani. A febbraio ha tagliato il traguardo dei 45 anni di sacerdozio ed è stato sommerso dall'affetto dei pirresi, che lo considerano uno di loro. «Sono nato il 26 giugno 1953, ultimo di 5 figli», si presenta, «papà agricoltore, mamma casalinga. Sarei dovuto essere ordinato presbitero nel '79 ma mamma morì e la cerimonia slittò al 1980. Anch'io mi considero pirrese, qui ho trascorso gran parte della vita. Ero già stato a San Pietro come vicario tra il 1980 e il 1985, per cui di somma ho già superato il quarto di secolo». In precedenza era stato a Ballao e Decimoputzu, lasciando un ottimo ricordo.

Partecipazione in calo

«Dagli anni 80 le cose sono molto cambiate. Un tempo alla Festa di Santa Maria Chiara c'era tutta Pirri, oggi la processione è meno partecipata». Le tradizioni si stanno perdendo, i giovani sono spariti. «A messa vengono gli anziani e dopo la pandemia c'è stato un calo di presenze del 30%. Molti si sono abituati a seguire la funzione in tv. Ognuno tende a starsene per conto suo, prima invece le famiglie erano unite. E se siamo arrivati a questo punto è anche colpa dei social: i ragazzi sono attaccati al telefonino, idem i genitori».

Solo 10 battesimi nel 2024

Nel 2024 don Ignazio ha celebrato appena 10 battesimi a fronte di 60 funerali. «Le cresime sono state 10, i matrimoni 5, dei quali 3 di coppie che non risiedono più qui ma sono rimaste legate a Pirri». Manca il ricambio generazionale. «L'oratorio è fermo, le iscrizioni al catechismo si contano sulla punta delle dita. Anche i miei collaboratori, peraltro infaticabili, sono anziani».

Una cinquantina le famiglie povere aiutate stabilmente. «Perlopiù pirresi ma qualcuno arriva da fuori: anziani, disoccupati, padri separati». E si percepisce molta più insicurezza. «Le persone vorrebbero vedere in giro più vigili, me lo dicono di continuo. Gli scippi sono infatti in aumento, l’ultimo qualche giorno fa, vicino alla chiesa, ai danni di un'anziana». Un altro problema molto sentito è quello del cimitero. «A marzo dovrebbero iniziare i lavori di ampliamento. Finalmente, speriamo bene. Le lamentele sono infinite: i pirresi vogliono essere sepolti qui, non a San Michele, che è distante». Due anni fa sono cominciati i lavori di restauro della chiesa madre di via Murat grazie ad un contributo regionale (300mila euro). «Siamo in dirittura d’arrivo». Resta invece chiusa quella di Santa Rosalia, a breve distanza. «Tenerla aperta non ha senso, non ci sono i numeri. La apriamo solo per la Festa, il 4 settembre, e qualche matrimonio».

RIPRODUZIONE RISERVATA