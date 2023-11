Ottomila famiglie vivono ancora nel sommerso 

Ufficialmente, cioè regolarmente registrati (ma non per questo tutti perfetti pagatori del servizio di smaltimento rifiuti), in città sono ottantatremila e trecento. Utenti Tari residenziali, privati, per intendersi. C’è ancora una quota sconosciuta di cagliaritani che per una ragione o per un’altra non hanno dichiarato agli uffici la la proprietà di un immobile (circostanza necessaria per pagare la Tari). Dopo aver portato a casa i diecimila contribuenti (tra il 2019 e il 2023), l’amministrazione stima ancora una quota di sommerso intorno all’8-10 per cento. Difficile dire quanto valga in termini di mancato gettito. Secondo Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in Consiglio, «parliamo di una cifra intorno ai sei-sette milioni di euro».

Oltre all’evasione, il Comune deve combattere anche contro l’elusione: circostanza meno grave ma che comunque fa perdere risorse preziose ai cagliaritani. In pratica si tratta di contribuenti che pagano la Tari ma lo fanno per immobili classificati in una categoria diversa da quella reale, per la quale la tariffa è più bassa. A sentire il Comune, il fenomeno sembra essere diffuso: non solo tra le attività commerciali ma anche tra i contribuenti privati. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA