Ottomila euro del 5 per mille ai servizi sociali 

Il cinque per mille dell’Irpef versato al Comune di Selargius servirà per aiutare i poveri residenti in città. Anche quest’anno l’amministrazione di piazza Cellarium conferma la decisione di destinare la quota dell’imposta sul sociale. Decisione contenuta in una recente delibera - proposta dal settore Politiche sociali guidato dall’assessore Sandro Porqueddu - approvata in Giunta.La somma da investire è poco meno di 8mila euro, quota assegnata dal ministero dell’Interno. Nella delibera si legge che «si intende destinare le somme assegnate per contributo 5 per mille alla realizzazione di interventi di sostegno economico finalizzati al contrasto della povertà dei cittadini, individuati dal Servizio sociale, privi di sufficienti risorse economiche, mediante concessione di contributi economici straordinari, integrando le risorse comunali». Spetterà ai Servizi sociali redigere, entro un anno dall’assegnazione delle somme, apposito rendiconto dal quale risulti nel dettaglio la destinazione degli importi attribuiti. ( f.l. )
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