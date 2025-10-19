VaiOnline
Jerzu.
20 ottobre 2025 alle 00:13

Ottocento donne protagoniste della Pink parade 

Intervenire in tempo sui comportamenti a rischio è fondamentale per ridurre il peso delle malattie croniche. Così come è fondamentale osservare una prevenzione costante. Sono stati alcuni dei temi affrontati in occasione della Pink parade, promossa da PittaRosso in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, che si è svolta ieri nell’altopiano di Sant’Antonio, a monte di Jerzu.

Ottocento persone, quasi tutte donne, hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal Team sui Tacchi con Patry, con il supporto dell’associazione “Alberto Riccaboni” e dei commercianti, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sui tumori femminili.

L’appuntamento benefico è iniziato con una camminata salutare di 2,5 chilometri.

Ai saluti istituzionali del sindaco di Jerzu, Carlo Lai, sono seguiti gli interventi del medico Luciano Curella, direttore della struttura di Senologia, dedicata al trattamento chirurgico delle pazienti con tumore al seno, dell’Asl di Oristano, di Rita Mulas, dirigente medico dell’Igiene pubblica dell’Asl Ogliastra, e di Lorena Urrai, direttrice dei Servizi socio-sanitari della stessa Azienda, di nutrizionisti e di professionisti che si occupano di prevenzione e screening. (ro. se.)

