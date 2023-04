Ottocento bambini ritrovano la pediatra 

Dal primo gennaio sono senza pediatra ma fra qualche giorno rivedranno lo specialista, seppure per un solo giorno alla settimana. Dal prossimo 11 aprile nel centro di salute di corso Europa riapre l’ambulatorio di pediatria di base. «Riprende servizio a Serramanna la pediatra. la dottoressa Daniela Carta», annuncia il sindaco Gabriele Littera, alle prese con l’emergenza medici di base da luglio 2022, quando erano venuti a mancare in un colpo solo tre dei sei medici di famiglia operanti nel paese (solo in parte rimpiazzati): Domenico Serratore andato in pensione, e Federica Casula e Angela Sanna che avevano chiesto trasferimento e chiuso il loro ambulatorio, lasciando 3 mila pazienti senza assistenza. Il quadro era diventato ancora più critico con il pensionamento, a fine 2022, della pediatra Concetta Collu, con altri 800 piccoli pazienti senza medico.

La pediatra

«La nuova pediatra, che riceverà ogni martedì del mese dalle 11.30 alle 13.30 nei locali precedentemente in uso alla pediatra Concetta Collu», continua il sindaco Littera che prova ancora a vedere il bicchiere mezzo pieno. «In attesa di vedere finalmente bandita una sede straordinaria – continua – e quindi poter coprire più giorni della settimana accogliamo con favore l'arrivo della dottoressa Carta che è già in servizio in diversi altri centri del Campidano ed ha mostrato grande sensibilità a voler dedicare una mattina ai nostri bambini».

Possibili disagi

«Chiedo ai genitori di avere comprensione e pazienza se dovessero esserci brevi disagi come code o attese per le visite – sottolinea il primo cittadino – . d'altronde un pediatra per 800 bambini e ragazzi non può fare miracoli». Insomma, a Serramanna arriva una specialista che prenderà in carico i bambini e ragazzi (sul sito della Asl Medo Campidano le indicazioni per la scelta), e la notizia sembra soddisfare molti dei genitori costretti negli ultimi mesi a fare salti mortali e spendere soldi anche per un semplice certificato medico per l’assistenza sanitaria dei loro figli. In mezzo ai tanti che con la nuova pediatra vedono uno spiraglio di luce («Non si tratta ovviamente della titolare, ma dopo pasqua potremmo avere novità in tal senso», precisa il sindaco) non mancano le voci critiche. «Non sono tra quelle che dico è meglio di niente - Dice Tamara Trudu, madre di una bimba di 3 anni – è impensabile che un dottore si possa prendere la responsabilità di 800 bambini facendo ambulatorio due ore a settimana. Per fare le ricette gratis? O per visitarli tutti lo stesso giorno? È inutile: questa è una sanità che fa acqua da tutte le parti, e chi ne paga le conseguenze sono sempre i bambini». «Sicuramente è qualcosa, ma per me equivale al niente», interviene Marika Cuccureddu, madre di tre figli. «Se i bambini stanno male negli altri giorni siamo sempre punto e a capo e dobbiamo rivolgersi altrove, o al pronto soccorso o a medici a pagamento».