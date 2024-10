Ottobre, la Sardegna fa il pieno di turisti 

Cercano il mare ma non disdegnano le escursioni nei siti archeologici dei paesi dell’interno. Sono i turisti, quasi tutti provenienti dal nord Europa, che scelgono di trascorrere le vacanze in Sardegna nel mese di ottobre. In questa prima settimana in tantissimi hanno puntato su Pula, Villasimius, Barumini e Orroli. «Ormai la stagione si è allungata – confermano albergatori e ristoratori – bisogna rivedere la programmazione e puntare sul turismo esperienziale. Purtroppo continuiamo ad essere penalizzati per le carenze nei trasporti».

