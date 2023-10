Ottobre in spiaggia piace agli stranieri: +12% con i low cost 

I dati sul traffico aereo confermano il gradimento della destinazione Cagliari. La lieve flessione registrata ad agosto sul movimento nazionale (-3,01% sul 2022, compensato dal +13% dei passeggeri stranieri), causata dal caro-biglietti, sembra non aver lasciato strascichi su un trend che, per l’aeroporto “Mameli” di Elmas, può dirsi positivo. Anche a ottobre – come anticipano da Sogaer – dal primo al 26 si evidenzia una crescita dei passeggeri (arrivi e partenze) di circa il 12% rispetto allo stesso periodo del 2022. Segno che l’autunno cagliaritano è ambito soprattutto dai passeggeri internazionali grazie ai voli low cost. Da gennaio a settembre 2023 il totale tra arrivi e partenze ha fatto registrare 3.840.894 passeggeri: un aumento rispetto al 2022 superiore al 10%. Da aprile a settembre, si registra una crescita del flusso passeggeri superiore al 6% . In questo periodo (aprile-settembre) tra arrivi e partenze si sono registrati 3.131.495 passeggeri: l’anno prima erano stati 2.943.738. Dal primo gennaio al 30 settembre i passeggeri nelle tratte nazionali sono stati 2.797.811, con un incremento di circa l’8% rispetto al 2022. Nelle tratte internazionali si rileva una crescita di oltre il 18%. Ma da novembre, con lo stop di molti voli low cost, Cagliari dovrà accontentarsi del traffico nazionale. (lo. pi)

RIPRODUZIONE RISERVATA