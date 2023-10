Ottobre in Poesia:  Sestu, Tissi, Alghero Sassari e Cagliari 

Puoi mettere in carcere una poetessa, ma non la sua poesia, come racconterà la scrittrice colombiana Angye Gaona. La poesia è capace di librarsi anche nelle fabbriche disumanizzanti degli anni ’60 come narrerà il poeta operaio Ferruccio Brugnaro. Due ospiti speciali per il XVII Ottobre in Poesia, il festival internazionale poetico della Sardegna. Dal 18 al 22 ottobre l'evento ideato da Leonardo Onida farà tappa a Sestu, Cagliari, Alghero, Tissi e Sassari.

L’edizione di quest'anno è dedicata all’attore Carlo Valle, scomparso un mese fa, socio onorario e membro del direttivo del progetto. Si parte domani alle 10.30 a Sestu con “A cosa serve la poesia” incontro con gli studenti dell’Istituto comprensivo Gramsci-Rodari. Partecipano Beppe Dettori, Leonardo Onida e Antonella Iaschi. La sera a Cagliari, dalle 18.30, il Convivio poetico Universale con letture a più voci sul tema dell'amore e dei suoi tormenti.

Giovedì è la Libreria Cyrano di Alghero a ospitare gli incontri con Gianpiero Casagrande, Andrea Garbin e la poetessa colombiana Angye Ganoa, che è stata anche incarcerata anni fa per le sue idee e da sempre è impegnata per la libertà dei prigionieri politici. Venerdì a Tissi il laboratorio pedagogico eco-poetico nella scuola Primaria alle 10.30 e di sera all’Ex’Ma lo spettacolo di Claudio Fantozzi e a seguire l’incontro con Ferruccio Brugnaro. Sabato al TT36 di via Torre Tonda a Sassari laboratorio, letture (c’è anche Brugnaro) e l’incontro alle 18.30 con Angye Gaona. Domenica al Padiglione Tavolara di Sassari giornata dedicata a Carlo Valle. C’è anche un tributo dedicato ad Alda Merini. (g. m.)

