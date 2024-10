“Ottobre in Poesia” per 50 appuntamenti al via da Sassari 

In autunno è tempo di “Ottobre in Poesia”. Il festival poetico internazionale della Sardegna ha fatto già tappa a Pinerolo (Piemonte) e Roccella Jonica (Reggio Calabria) e domani inizia da Sassari il suo viaggio che lo porterà a diffondere versi e musica anche a Quartu, Alghero, Cagliari e Tissi, per poi varcare ancora il Tirreno e approdare a Roma. In tutto, oltre 50 eventi. Il festival ideato da Leonardo Onida ha una spinta emotiva in più in questa che è l'edizione della maturità, la diciottesima: è dedicato alla memoria di Carlo Valle, l'attore scomparso un anno fa.

L'apertura isolana è domani alle 18 nell'Atelier di Poesia Popolare in via Jolanda a Sassari, per una lectio magistralis del docente Giuseppe Serpillo sulla poetessa gallese Menna Elfyn. Sabato e domenica il festival sarà a Quartu con la storia del progetto editoriale Erbafoglio e le musiche di Yishaq Zonza nell'ex Convento dei Cappuccini. Previsti anche l'ArmatadeiVersi, poesia in cammino. E l'omaggio ad Alda Merini. Cagliari e Alghero ospiteranno reading a più voci, Sassari performance teatrali, l'incontro con il giornalista e poeta afghano Basir Ahang (26 ottobre), i concerti del pianista Claudio Cojaniz (20) e del maliano Baba Sissoko (27). A Tissi si terranno il 24 e 25 ottobre i trekking letterari. A Sassari e Alghero i poeti doneranno pergamene poetiche agli spettatopri durante gli incontri e le performance (g.m. ).

