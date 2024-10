Ottobre da record tra mare e nuraghi 

Due anni fa i primi segnali positivi, nel 2023 un aumento deciso delle presenze e quest’anno la conferma: ottobre allunga la stagione turistica estiva sia nel litorale che nelle zone interne del Sud Sardegna. Ne sono convinti gli addetti ai lavori. Da Villasimius a Pula, passando per Barumini e Orroli, dove in questa prima settimana del mese sono arrivati tanti visitatori.

Il mare d’autunno

Per fare i bilanci bisogna attendere ancora qualche settimana, ma ci sono tutti i presupposti per far meglio dello scorso anno. E sono in tanti a chiedere nuove politiche turistiche per questo scorcio di stagione. Lo sanno bene a Villasimius, dove sono in programma due iniziative importanti: la rassegna gastronomica “Saboris de domu” (dal 18 al 20 ottobre) e una regata velica (dal 30 ottobre al 2 novembre). «Gli alberghi sono quasi tutti aperti – esordisce Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico – ormai la stagione si è allungata grazie soprattutto alla presenza di ospiti provenienti dal nord Europa. Purtroppo continua a penalizzarci il sistema dei trasporti, in particolare i voli aerei. Sicuramente ci sono tutti i presupposti per ripensare in modo diverso questo scorcio di stagione». Concetti condivisi anche dall’albergatore Silvio Ottolini: «Gli indici di riempimento in questo periodo sono ottimali. Abbiamo sempre lavorato nel mese di ottobre, ma non nascondo che quest’anno sono sorpreso. Le due manifestazioni programmate per i prossimi giorni dovrebbero contribuire a intensificare le presenze».

Amanti del sole

Amano il sole, ma non le spiagge affollate. E quando il meteo fa le bizze si consolano con escursioni nei siti archeologici, tour alla scoperta di Cagliari, visite nei musei e nelle miniere del Sulcis. I turisti di ottobre, quello che scelgono Pula, sono in prevalenza tedeschi, svizzeri e austriaci. «Vogliono tranquillità – commenta Renata Sarritzu, titolare di un albergo a Nora – sono molto curiosi. Non si accontentano della spiaggia, vogliono conoscere anche i paesi dell’interno. Secondo me bisogna scommettere sul turismo esperienziale. Potrebbe contribuire ad allungare la stagione».

Pubblico e privato

Il Comune di Pula ha deciso di chiedere aiuto agli operatori turistici del paese. «Abbiamo fatto tanti passi avanti con le strutture ricettive ed i servizi privati che continuano a rimanere aperti per tutto ottobre – dice l’albergatore Nicola Palomba – tutto questo anche se i prezzi sono meno remunerativi e infatti tutto va visto in prospettiva. Continuare a chiedere sostegni per i collegamenti internazionali è la base per poter parlare di turismo in bassa stagione. Sarà poi interessante vederci insieme con il Comune che ha già manifestato tale intenzione, per fare delle proposte di animazione del territorio o per la prosecuzione nella strada dei grandi eventi sportivi e non solo».

Nuraghi da record

«Nel mese di settembre il solo nuraghe ha avuto 16mila visitatori, 2300 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno», gongola Michele Zucca, sindaco di Barumini. Su Nuraxi ormai è un’eccellenza del turismo sardo. «Abbiamo il pienone, ci sono tantissimi turisti stranieri», confermano dal centralino dell’ufficio prenotazioni. «Ottobre è iniziato nel migliore dei modi – commenta l’albergatore Giancarlo Zedda – abbiamo gli stessi numeri di settembre». Grande ottimismo anche a Orroli. «Barumini è un modello da seguire per tutti, sperando che il nostro territorio non venga disseminato di pale eoliche», commenta Maria Antonietta Leoni della cooperativa Is Janas, che gestisce il sito del nuraghe Arrubiu. «Le presenze – conclude - sono decisamente in aumento rispetto agli anni scorsi. Un buon segno per gli operatori che continuano a credere nel turismo».

