VaiOnline
Alghero.
26 settembre 2025 alle 00:29

Ottobre, arrivano sportivi e stranieri  

Aspettando i maxi tornei tutto esaurito sui barconi per le grotte di Nettuno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’estate sembra non finire mai. Anche a settembre la città catalana ha registrato numeri straordinari sul fronte turistico, con operatori del settore ampiamente soddisfatti per un andamento che conferma la vitalità della destinazione. Gli italiani hanno lasciato il posto a un target internazionale, con prevalenza di tedeschi, francesi e spagnoli. Le previsioni per ottobre sono altrettanto positive: gruppi dal nord Europa, comitive, turisti sportivi e congressisti continueranno ad animare il territorio, ai quali si aggiungono i flussi legati a matrimoni e eventi privati.

Segnali dal porto

Uno dei segnali più evidenti di questa stagione lunga arriva dal porto turistico, dove le motonavi che ogni giorno salpano alla volta di Capo Caccia stanno registrando il tutto esaurito. L’antro di Nettuno, vera icona naturalistica del territorio, ha contato anche a settembre una media di circa 1350 ingressi giornalieri, circa 122 persone ogni turno di visita,confermandosi il sito più gettonato del territorio. Un dato che testimonia come il 2025 sia avviato a chiudersi con numeri da record, grazie a un autunno che ha ormai il sapore di un’estate senza fine. L’amministrazione comunale e la Fondazione Alghero hanno investito in una stagione ricca di eventi culturali e di spettacolo valorizzando musei, siti archeologici e ambientali. Un’offerta che ha permesso di proporre un mix vincente fatto di mare, cultura e gastronomia tipica. Il via vai di viaggiatori nell’aeroporto Riviera del Corallo è ininterrotto: per ogni aereo che parte carico di vacanzieri con le ferie scadute, ce n'è un altro in arrivo zeppo di stranieri. «La stagione estiva si chiude con un 15 per cento in più –conferma il manager della Sogeaal, Fabio Gallo. – Mentre per settembre e ottobre ci aspettiamo un incremento del 10 per cento alla fine chiuderemo l’anno con un milione e 700mila passeggeri. Numeri mai visti».

L’ora dello sport

A ottobre Alghero ospiterà il Torneo delle Regioni di Baseball e Softball, il Festival Sportact con orienteering urbano e la Crai Alghero Half Marathon con la Family Run solidale, e lo Sport&Beach Tour con Dalia Kaddari. Una strategia chiara per fare di Alghero una destinazione sportiva e sostenibile, capace di attrarre appassionati da tutto il mondo. «La stagione turistica è già dilatata, – conclude Fabio Gallo – ora bisogna lavorare per il periodo da novembre a marzo, non è facile. Occorre agire in un’ottica di sistema, con tutto il territorio del nord Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 