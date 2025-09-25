Ottobre, arrivano sportivi e stranieri  

L’estate sembra non finire mai. Anche a settembre la città catalana ha registrato numeri straordinari sul fronte turistico, con operatori del settore ampiamente soddisfatti per un andamento che conferma la vitalità della destinazione. Gli italiani hanno lasciato il posto a un target internazionale, con prevalenza di tedeschi, francesi e spagnoli. Le previsioni per ottobre sono altrettanto positive: gruppi dal nord Europa, comitive, turisti sportivi e congressisti continueranno ad animare il territorio, ai quali si aggiungono i flussi legati a matrimoni e eventi privati.

Segnali dal porto

Uno dei segnali più evidenti di questa stagione lunga arriva dal porto turistico, dove le motonavi che ogni giorno salpano alla volta di Capo Caccia stanno registrando il tutto esaurito. L’antro di Nettuno, vera icona naturalistica del territorio, ha contato anche a settembre una media di circa 1350 ingressi giornalieri, circa 122 persone ogni turno di visita,confermandosi il sito più gettonato del territorio. Un dato che testimonia come il 2025 sia avviato a chiudersi con numeri da record, grazie a un autunno che ha ormai il sapore di un’estate senza fine. L’amministrazione comunale e la Fondazione Alghero hanno investito in una stagione ricca di eventi culturali e di spettacolo valorizzando musei, siti archeologici e ambientali. Un’offerta che ha permesso di proporre un mix vincente fatto di mare, cultura e gastronomia tipica. Il via vai di viaggiatori nell’aeroporto Riviera del Corallo è ininterrotto: per ogni aereo che parte carico di vacanzieri con le ferie scadute, ce n'è un altro in arrivo zeppo di stranieri. «La stagione estiva si chiude con un 15 per cento in più –conferma il manager della Sogeaal, Fabio Gallo. – Mentre per settembre e ottobre ci aspettiamo un incremento del 10 per cento alla fine chiuderemo l’anno con un milione e 700mila passeggeri. Numeri mai visti».

L’ora dello sport

A ottobre Alghero ospiterà il Torneo delle Regioni di Baseball e Softball, il Festival Sportact con orienteering urbano e la Crai Alghero Half Marathon con la Family Run solidale, e lo Sport&Beach Tour con Dalia Kaddari. Una strategia chiara per fare di Alghero una destinazione sportiva e sostenibile, capace di attrarre appassionati da tutto il mondo. «La stagione turistica è già dilatata, – conclude Fabio Gallo – ora bisogna lavorare per il periodo da novembre a marzo, non è facile. Occorre agire in un’ottica di sistema, con tutto il territorio del nord Sardegna».

