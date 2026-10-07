Ottobrata: la stagione turistica non è finita 

Un ottobre ricco di appuntamenti per Iglesias, tra cultura, spettacoli, sport e tradizioni. È il programma dell’Ottobrata Iglesiente, che accompagnerà la città per tutto il mese con una serie di eventi promossi dall’amministrazione comunale e dalle realtà culturali e associative del territorio. «Ma le iniziative non si esauriscono a ottobre» anticipa l’assessora alla Cultura Carlotta Scema. Lo sguardo, infatti, è anche rivolto alla manifestazione “Fun_Go”, in programma nella prima settimana di novembre. «L’obiettivo – sottolinea l’assessora - è avere un autunno ricco di iniziative, con appuntamenti culturali, ma anche manifestazioni che coinvolgano le famiglie e valorizzino il nostro centro storico».

Scelta variegata

Il mese dell’ottobrata si apre con Aut Out Aut, il festival dedicato ai temi della diversità e dell’abitare indipendente, in programma dal 9 all’11 ottobre. A seguire, l’11 ottobre, torna la tradizionale castagnata di San Benedetto, con animazione per bambini, musica, stand e il concerto dei Nonsoulfunky. Il teatro sarà uno dei luoghi principali dell’autunno iglesiente, con il concerto della pianista ucraina Valentina Lisitsa e le iniziative dell’Ente concerti Città di Iglesias. Tra gli appuntamenti spicca domenica 25 ottobre il Festival del Brasile “Mondi differenti”, con il chitarrista Guinga e la cantante Debora Dienstman.

Prosegue anche la stagione di prosa “Sulcis in Fundo”, organizzata da Quinte Emotive. Spazio anche ai più piccoli, con le attività ludiche della biblioteca comunale e lo spettacolo di marionette, il 21 ottobre, “Le avventure di Cuor di Neve” di Fausto Fulgoni. Il 24 e 25 ottobre tornano le Giornate del Romanico, con visite guidate gratuite alla Cattedrale di Santa Chiara e al suo campanile, mentre il 24 ottobre sarà anche la giornata di “Ammentos. Le vie delle tradizioni”, organizzata dal gruppo folk Città di Iglesias.

Is Animeddas

La parte finale del mese sarà dedicata a Is Animeddas, con un ricco programma. Si parte il 26 con attività ludiche al Centro per Famiglia, per proseguire il 28 ottobre al Teatro Electra con il talk “La memoria delle Anime”, con Maria Dolores Dessì, Daniela Aretino e Francesco Mulas. Il 30 ottobre alle 9 il centro storico si animerà con la “Caccia a su scrixoxu”, mentre il 31 ottobre, dalle 9, sarà la volta dell’escape room “Il Codice delle Anime”, per adulti e bimbi. Si riprenderà alle 17 con “Seus Benius po Is Animeddas” e si chiuderà alle 18 con il Corteo delle Anime. Spazio anche allo sport, con un Torneo di tennis e la manifestazione ciclistica del Giro Città di Iglesias.

I funghi

L’autunno proseguirà il 7 e 8 novembre con Fun_Go, dedicato ai funghi e alla gastronomia. «Saranno due giorni con chef di caratura nazionale. Saranno coinvolte le scuole, in primis l’istituto Alberghiero di Iglesias, e i commercianti», anticipa l’assessore Daniele Regionali. Due le formule: Sit, con i ristoranti e i loro menù, e Street, con gli stand in piazza. Previste anche escursioni nel Marganai accompagnate da micologi.