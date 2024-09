Otto zone rosse terrorizzano Tortolì 

A Tortolì centinaia di persone vivono con l’incubo allagamenti, alluvioni e frane. Sono otto le zone della cittadina maggiormente esposte al rischio di dissesto idraulico e idrogeologico. Secondo l’ultimo rapporto elaborato dai tecnici comunali in servizio nel dipartimento di Protezione civile sono considerati punti fragili Monte Attu, Rio Foddeddu, Rio Cea, Su Poboru, Is Tanas, Baugerbu, via Ponza e la costa promontorio est, fra gli Scogli rossi e l’estremo sud della baia di Porto Frailis. In generale nei paesi della piana il nemico è la fitta vegetazione lungo gli alvei dei fiumi. Molti corsi d’acqua invocano manutenzione, altri sono stati puliti da Comuni e Consorzio di bonifica.

Concentrando il focus su pulizia di argini e interventi di potenziamento idraulico tra i vari corsi d’acqua la situazione resta preoccupante: gli alberi alti sull’alveo sono agenti pericolosi per la sicurezza di chi abita nelle vicinanze, così come anche i cumuli di rifiuti che potrebbero essere trasportati in mare rischiando di trasformarsi in una bomba ecologica a orologeria. Sul versante montano le aree a rischio frane e smottamenti nel territorio di Arzana si concentrano fra Turanni e Monte Idolo. Dalla zona a nord-est dell’abitato, attraversata gli anni scorsi da un vasto incendio, il pericolo è che possano smuoversi tonnellate di materiali che finirebbero per accumularsi sulla strada di Argiola Onniga, il tratto che collega il paese alla Provinciale 27 Tortolì-Villagrande. È una zona Hg3 a elevato rischio idrogeologico. La stessa 27 si estende su un tratto a forte rischio.