Otto volontari volano in Kenya 

Nuova missione per i volontari del gruppo solidale di Kenya school desk, che da anni porta avanti progetti per sostenere i villaggi del paese africano. Da Sarroch, oltre alla vice presidente Maura Mallus, sono partiti otto volontari: da Milano, accompagnati dalla presidente Cinzia Pietropoli sono giunte in Kenya altre attiviste. Per visitare le popolazioni coinvolte nei progetti dell’associazione, è arrivata anche una volontaria da Cancun, in Messico.

Scuole, infrastrutture, sistemi per garantire l’acqua potabile agli abitanti locali: sono tante le iniziative che puntano a dare un aiuto concreto soprattutto ai bambini portate avanti dall’associazione negli ultimi anni.

«Questo viaggio, durato dieci giorni, ci ha dato la possibilità di visitare la fattoria didattica di Langobaya», spiega Maura Mallus: «Si tratta di uno dei progetti più importanti realizzati in Kenya grazie al lavoro e alle donazioni di tanti volontari. Kenya school desk, associazione nata per donare i banchi di scuola ai bambini africani, oggi è una splendida realtà che porta vanti diversi progetti che puntano a migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali». (i. m.)

