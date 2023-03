Otto studenti stranieri alla scoperta del territorio 

Entra nel vivo la settimana di scambio culturale che si sta svolgendo nel Medio Campidano. Otto ragazzi che provengono da Thailandia, Messico, Giappone, Turchia, Argentina, Danimarca, Cile e Russia, hanno scelto la Sardegna e saranno accompagnati dai volontari del Centro locale Intercultura di Guspini.

«Dopo una pausa forzata di due anni siamo felici di poter organizzare questa settimana di scambio che è un modo per gli studenti e per tutta la comunità di aprire orizzonti e incontrare rappresentanti di culture diverse» , dicono Marina Manca e Alessandra Piredda . I volontari hanno sviluppato per loro il progetto intitolato “Dalla terra alla tavola”. Gli scorsi giorni ci sono stati laboratori nelle cucine della sede arburese dell’Istituto Volta. I ragazzi hanno lavorato e scherzato assieme ai loro coetanei abbattendo barriere e facendo nuove conoscenze in un clima di internazionalità.

Non solo cucine cucine, i ragazzi hanno visitato Cagliari e sono stati ospiti della sede villacidrese dello stesso Istituto Volta dove, guidati dai docenti dell’agrario, hanno imparato l’arte delle talee e hanno svolto un laboratorio di saponificazione. « Abbiamo accolto con piacere l’invito ad ospitare gli studenti di Intercultura, un’opportunità di crescita e arricchimento reciproco per i ragzzi del Volta e per gli ospiti» , dice la dirigente Mariella Vacca. Oggi ci sarà la visita alla miniera di Montevecchio per poi, venerdì, varcare i cancelli del tecnico Buonarroti con un po’ di informatica e chiudere, in serata, con una festa nella sala Civis di San Gavino dove i ragazzi ospitati offriranno un assaggio di una pietanza del loro paese d’origine. (g. g. s.)

