Otto studenti a lezione in Capitaneria  

Dopo il successo degli scorsi anni, Capitaneria e istituto “Lorenzo Mossa” hanno voluto continuare sul percorso dell’orientamento “Ex alternanza scuola-lavoro”.

La convenzione ha permesso ad otto allievi della scuola superiore di intraprendere un percorso formativo negli uffici della Capitaneria di porto.

«Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con gli aspetti del lavoro in Capitaneria. Accolti dal comandante, il capitano di fregata Federico Pucci ha illustrato loro i compiti del corpo delle Capitanerie di porto e le peculiarità del territorio del Compartimento marittimo di Oristano – si legge in una nota - Successivamente, affidati alle cure di un tutor, nel corso dei cinque giorni di attività hanno affrontato momenti di formazione teorica e pratica».

In particolare gli studenti hanno avuto modo di conoscere gli aspetti operativi legati alla salvaguardia della vita in mare, la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente marino e la gestione amministrativa dei marittimi e del naviglio. «Il programma dei ragazzi è stato integrato anche con attività operative, sotto la guida di personale specializzato sono state organizzate due visite a bordo di navi commerciali ormeggiate nel porto», sottolineano dalla Capitaneria.

