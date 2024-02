Otto startup sarde in vetrina alla fiera di Barcellona 

Assistenti digitali, smart city consapevoli, sostenibilità a portata di click e proprietà intellettuale tutelata anche online. Sono queste alcune delle innovazioni che l’isola presenterà al “4YFN 2024” (4 Years From Now) di Barcellona grazie a Sardegna Ricerche.

All’evento, in programma da domani al 29 febbraio nell’ambito del Mobile World Congress, il più importante appuntamento mondiale dedicato alla tecnologia mobile, parteciperanno otto startup sarde alle quali l’agenzia regionale ha garantito uno spazio espositivo e un voucher a parziale copertura delle spese.

Pronte a farsi conoscere sul mercato internazionale, sono in partenza per Barcellona: Agreetech che si occupa di agricoltura di precisione; Athlos che sviluppa software innovativi; Certy Srl che crea servizi digitali per le aziende con particolare attenzione alla cybersecurity; Creecon, un social marketplace in cui gli utenti possono scoprire e sostenere nuovi creatori; Handy, invece, propone soluzioni personalizzate per semplificare le operazioni di business; Linkalab si occupa di Big Data Analytics; WiData, spin-off dell’Università di Cagliari specializzata nell’elaborazione e nell’analisi dei dati provenienti da sensori ad alta precisione; XRIT che lavora con la realtà virtuale, aumentata ed estesa.

