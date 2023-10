Otto start up isolane alla Fiera tecnologica 

Otto start up e piccole medie imprese in squadra con Sardegna ricerche al “4YFN 2024” (Four years from now, che significa “quattro anni da adesso”) che si svolgerà a Barcellona. L'iniziativa - in programma nella città catalana dal 26 al 29 febbraio del prossimo anno - è organizzata nell'ambito del Mobile world congress: è un importantissimo appuntamento mondiale dedicato alla tecnologia mobile.

L’offerta alle aziende

Proprio per questo motivo, Sardegna ricerche ha aperto le candidature (lo resteranno fino a venerdì 6 novembre) per selezionare le imprese innovative che potranno partecipare al “4YFN 2004”. Queste imprese riceveranno un voucher, un contributo economico che garantirà una parziale copertura delle spese, oltre che uno spazio espositivo garantito dall'agenzia regionale.

L’edizione precedente

Nell'edizione che si è svolta quest’anno, gli stand del ”Four years from now” sono stati osservati da oltre quarantamila visitatori. Grazie a questa grande quantità di persone attratte dall’iniziativa, le start up presenti hanno avuto la possibilità di incontrare più di mille tra investitori e venture capital, con i quali disegnare il proprio futuro immediato. L'edizione 2024 segna il decennale di questa iniziativa di importanza mondiale ed è attesa una partecipazione superiore a quella dell'anno precedente.

La selezione

«Uno degli obiettivi di Sardegna ricerche è supportare lo sviluppo tecnologico delle imprese sarde e contribuire a farne crescere la competitività», ha sottolineato la direttrice generale della stessa Sardegna ricerche, Maria Assunta Serra. La dg ha poi voluto ricordare i risultati di successo ottenuti dalle imprese sarde, condotte dall'ente a iniziative simili come il Ces di Las Vegas. Sardegna ricerche acquisterà unospazio espositivo collettivo all'interno della fiera di Barcellona per ospitare le aziende sarde. Le start up e le Pmi innovative interessate dovranno trasmettere la propria candidatura entro venerdì.

