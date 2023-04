Otto scuole sarde in finale al concorso di enogastronomia  

Arriva a conclusione il primo concorso enogastronomico isolano “Campagna amica gourmet” lanciato da Campagna Amica di Oristano e riservato agli studenti degli istituti alberghieri. Venerdì mattina nella cucina e poi nel salone di via Carducci dell’Istituto alberghiero regionale (ex hotel Amsicora) si confronteranno tre partecipanti delle classi terze, quarte e quinte (un terzo sono diversamente abili) degli istituti alberghieri di Alghero, Arzachena, Desulo, Oristano, Tortolì, Bosa, Budoni e Siniscola. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze alimentari della Sardegna, mettendo in risalto competenze e abilità acquisite dagli alunni con la elaborazione di pietanze con i prodotti di Campagna Amica o comunque dei territori.

L'iniziativa

Il progetto è frutto della collaborazione tra Coldiretti e Campagna Amica Oristano, l’Iis don Deodato Meloni di Oristano con il supporto del Consorzio Igp Agnello di Sardegna e l’ausilio di Vittoria assicurazioni. Il tema obbligato è stato individuato in un prodotto fortemente identitario: l’agnello di Sardegna Igp che le squadre degli otto istituti alberghieri in gara dovranno cucinare per realizzare un piatto bilanciato sotto l’aspetto nutrizionale. Spazio alla fantasia e all’estro ma nel rispetto rigoroso della qualità della lavorazione. I concorrenti avranno a disposizione oltre la carne d’agnello, un nutrito paniere di prodotti in gran parte del circuito di Campagna Amica con i quali realizzare le pietanze. Allestimenti e preparazione dei piatti avverrà alla presenza della giuria composta da cinque esperti: presidente Laura Sechi (ristorante Vitanova Cagliari), Carlo Ledda (Il Lido di Torregrande), Antonio Sanna (La Terrazza di Oristano), Gian Piero Pinna (enogastronomo) e Elia Saba (vice presidente regionale della Federazione cuochi italiani). A fine mattinata, al termine della valutazione dei giudici, avverrà la premiazione degli studenti vincitori. La giornata si concluderà alle 14.30 brindisi finale con torta celebrativa e vernaccia doc.

