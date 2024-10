Otto rossoblù in nazionale 

Sono in tutto otto i giocatori del Cagliari impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi, non ci sarà chiaramente Lapadula che, infortunato, ha dovuto rinunciare alla convocazione del Perù per le partite contro Brasile e Uruguay.

Torna in Under 21 dopo l’infortunio l’azzurrino Prati, in programma un’amichevole contro il Livorno prima della sfida con l’Irlanda valida per le qualificazioni agli Europei. Convocato dalla Colombia Mina per le gare con Bolivia e Cile (qualificazioni Mondiali). Doppio impegno in Nations League con Cipro e Lituania per Marin con la sua Romania. Repubblica Ceca e Georgia, invece, gli avversari dell’Albania di Sherri, sempre in Nations. Nuova chiamata dal ct italiano della Slovacchia Calzona, invece, per Obert.

Il Congo convoca Makoumbu per i match con Sudan del Sud e Uganda, validi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. In partenza anche Luvumbo con l’Angola e Kingstone con lo Zambia. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA