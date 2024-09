Otto ripescaggi per altrettanti gironi 

Da quattordici a quindici squadre per girone. Cambia la composizione degli otto gruppi in Seconda categoria per decisione del Consiglio direttivo del Comitato regionale sardo, che ha riaperto le domande per eventuali ripescaggi e fatto salire al momento Tre Stelle, San Giorgio Flumini, PGS Audax Capoterra e Su Planu Calcio 1985.

Le altre quattro formazioni che saliranno di un gradino saranno stabilite con la nuova graduatoria. L società affiliate almeno dalla scorsa stagione hanno presentato le richieste giovedì scorso.

La decisione è arrivata dopo la segnalazione di una società riguardo una presunta incongruenza nella graduatoria. Il Consiglio direttivo ha ritenuto di dover cancellare l’incongruenza e, considerate le numerose domande di iscrizione alla Terza categoria, ha stabilito di riaprire i termini per i ripescaggi.

Sulla base delle domande ricevute sarà stilata una graduatoria di merito sulla base della quale saranno ripesate le quattro società mancanti così da comporre in via definitiva gli otto gironi con quindici squadre ciascuno. Nella compilazione della graduatoria si terrà conto anche del criterio della territorialità in vista della composizione dei gironi.

Il campionato comincerà domenica 6 ottobre, mentre la scadenza per le iscrizioni in Terza categoria è fissata al 30 settembre.

