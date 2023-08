Otto reati in un mese: arrestato 

Tra furti tentati e portati a termine è stato indagato per otto volte in un mese. Il poco invidiabile record si è interrotto con l’arresto da parte di carabinieri. Roberto Atzori, 43enne nato a Milano, è finito in manette e si trova rinchiuso nel carcere di Uta. L’uomo stando a quanto accertato dai militari, nel maggio scorso avrebbe messo a segno una serie di furti tra Guspini (dove è domiciliato) e Arbus.

I furti

i primi due reati sono stati commessi a Guspini. Il 4 maggio un blitz nel bar Smile con furto all’interno del locale. La titolare è stata derubata anche di un motorino, poi abbandonato in via San Nicolò. Il giorno seguente è entrato in azione ad Arbus nel nogozio “Ego”. Avrebbe portato via abbigliamento e accessori per il valore di 1700 euro. Nello stesso paese si sarebbe reso protagonista furti in altre tre esercizi commerciali (“La piazzetta”, “Pasticceria mille voglie doce e salato” e una tabaccheria). Il 18 maggio è finita nel mirino la pizzeria “Metropolitan” di Guspini. In quei giorni Roberto Atzori era sottoposto alla misura dell’avviso orale, ma evidentemente non ha rispettato quanto prescritto del giudice e lunedì il pubblico ministero Rossana Allieri ha disposto l’ordine di custodia cautelare in carcere a Uta.

Le indagini

L’attività investigativa è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Villacidro (guidato da Francesco Capula) e dai militari delle stazioni di Guspini e Arbus. Gli inquirenti hanno visionato anche alcune registrazioni degli impianti sorveglianza. In una circostanza era stato rubato un hard disk contentente i video. I ladri l’avevano abbandonato per strada, ma i carabinieri l’hanno recuperato. Il materiale si è rivelato utilissimo per le indagini. (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA