Arborea.
20 ottobre 2025 alle 00:14

Otto quintali di polenta, è festa del gusto 

File interminabili, pentoloni sempre accesi e l'odore di cucina antica che arriva da lontano. La 42esima sagra della polenta ancora una volta ha richiamato tantissimi visitatori ad Arborea nella due giorni organizzata dalla Pro Loco, guidata da Paolo Sanneris. Nel ristorante a cielo aperto allestito per l’occasione in piazza Maria Ausiliatrice sono stati serviti circa otto quintali di farina gialla: fritta, arrosto, con le cozze e ai formaggi. Diverse migliaia di persone hanno partecipato all’evento che celebra l'identità storica del paese, le sue radici legate alle famiglie di origine veneta. Successo anche per il mercato di Campagna Amica, dell'artigianato e dei dolci sardi. Hanno contribuito ad organizzare la manifestazione il Comune, la 3A, la Cooperativa Produttori, la Banca di Arborea, la Regione, la Fondazione di Sardegna, Coldiretti e Nieddittas. Venerdì scorso, al museo della bonifica, è stata inaugurata l'esposizione fotografica sulla Brigata Sassari. ( s.p. )

