Otto progetti per cambiare la città 

Cercasi fondi per riammodernare Monserrato. Si chiudono oggi i termini dei bandi regionali sui lavori pubblici, a cui l’Amministrazione ha partecipato con otto progetti. Obiettivo: rimettere a nuovo strade ed edifici. In Municipio le dita sono incrociate: se tutte le richieste di finanziamento dovessero andare in porto, in città arriverebbero 3 milioni e 250mila euro. Il Comune, di tasca propria, aggiungerebbe un milione e 800mila euro.

Asfalto

In cima alla lista delle priorità c’è la riqualificazione del manto stradale. A cominciare da via Cabras, ormai nota per le condizioni di dissesto. Tanto che a giorni, a prescindere dall’esito dei bandi regionali, partiranno i lavori di rifacimento del primo tratto in direzione Pirri, ma l’idea è quella di iniziare a progettare un nuovo lotto con altri 700mila euro: la parte più consistente, pari 500 mila euro, è stata chiesta alla Regione, il Comune metterebbe il restante. Un altro intervento riguarda la manutenzione degli asfalti nelle vie Riu Mortu, Giulio Cesare, San Fulgenzio, Cortis e Paluna. Il finanziamento richiesto ammonta a 400mila euro, la stessa cifra verrebbe stanziata attraverso il bilancio comunale. Nelle vie Caracalla e Porto Botte, invece, il Municipio è pronto a stanziare 100mila euro, sperando che ulteriori 500mila arrivino dal bando regionale.

Immobili

Attenzione rivolta anche agli edifici pubblici, partendo dal Municipio di via San Lorenzo che necessita di importanti lavori di consolidamento. La Giunta ha già approvato il progetto esecutivo e stanziato 921mila euro, ma 500mila potrebbero essere “risparmiati” se dalla Regione arrivasse il contributo richiesto. Si punta poi a ottenere 250mila euro per la manutenzione di scuole e case di edilizia residenziale pubblica, a cui il Comune parteciperebbe con un co-finanziamento di 50mila euro. Ancora: 500mila euro sono stati sollecitati per realizzare uffici nell’ex scuola media di via Tonara (il Municipio ne aggiungerebbe 150mila). Caccia anche ai fondi per attuare il Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche: l'Amministrazione ha pronti 450mila euro, con il bando si cercherà di averne altri 150mila. Infine, l’adeguamento delle reti di drenaggio nelle aree critiche, in primis via del Redentore: richiesti 450mila euro, da sommare ai 50mila già stanziati.

Il commento

«Questa è la dimostrazione che non siamo fermi, abbiamo lavorato alacremente per non perdere queste possibilità, l’obiettivo è ottenere tutti i finanziamenti», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. Una buona notizia è già arrivata: la settimana scorsa l’Amministrazione si è aggiudicata mezzo milione di euro, frutto di una richiesta del 2023, da destinare sempre alla manutenzione di via Cabras. «Ringrazio la Regione per aver riconosciuto ciò che abbiamo sempre sostenuto, ossia questa strada è di interesse sovraordinato», le parole del sindaco Tomaso Locci. «L’asfalto necessita di interventi urgenti, per venticinque anni non è mai stato manutentato. Siamo fiduciosi anche per gli altri bandi, continueremo a investire sulla sicurezza delle strade, dal 2016 a oggi abbiamo speso 5,5 milioni».

