«Otto posti di lavoro a rischio nelle mense» 

Ci sono 8 posti di lavoro a rischio nella mensa scolastica di Villamassargia e il sindacato UilTucs lancia l’allarme. Chiese formali chiarimenti al Comune, ed inviando per conoscenza la segnalazione anche all’istituto comprensivo Meloni di Domusnovas (di cui le scuole di Villamassargia fanno parte) e alle ditte affidatarie del servizio Serenissima Ristorazione Srl e Ladisa Srl. «Secondo le informazioni raccolte - scrive il sindacato - dal 13 ottobre il servizio dovrebbe riprendere con modifiche temporanee rispetto all’abituale: i pasti verrebbero confezionati nel centro di cottura di Carbonia e poi trasportati nei plessi scolastici, senza che sia stato chiarito chi si occuperà della distribuzione e del riassetto delle sale mensa. Ciò metterebbe in serio pericolo il posto di lavoro di 8 addette al servizio mensa e di un autista, tutti residenti a Villamassargia e con un’anzianità di servizio anche decennale». Secondo la segretaria regionale della UilTucs Silvia Dessì il rischio è duplice: «Da una parte c’è quello occupazionale, dall’altra quello legato all’incertezza sulla qualità e continuità del servizio mensa». Il sindacato chiede al Comune «l’immediata convocazione di un tavolo di confronto al fine di salvaguardare i posti di lavoro e di garantire un servizio di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA