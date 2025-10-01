VaiOnline
Villamassargia.
02 ottobre 2025 alle 00:26

«Otto posti di lavoro a rischio nelle mense» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sono 8 posti di lavoro a rischio nella mensa scolastica di Villamassargia e il sindacato UilTucs lancia l’allarme. Chiese formali chiarimenti al Comune, ed inviando per conoscenza la segnalazione anche all’istituto comprensivo Meloni di Domusnovas (di cui le scuole di Villamassargia fanno parte) e alle ditte affidatarie del servizio Serenissima Ristorazione Srl e Ladisa Srl. «Secondo le informazioni raccolte - scrive il sindacato - dal 13 ottobre il servizio dovrebbe riprendere con modifiche temporanee rispetto all’abituale: i pasti verrebbero confezionati nel centro di cottura di Carbonia e poi trasportati nei plessi scolastici, senza che sia stato chiarito chi si occuperà della distribuzione e del riassetto delle sale mensa. Ciò metterebbe in serio pericolo il posto di lavoro di 8 addette al servizio mensa e di un autista, tutti residenti a Villamassargia e con un’anzianità di servizio anche decennale». Secondo la segretaria regionale della UilTucs Silvia Dessì il rischio è duplice: «Da una parte c’è quello occupazionale, dall’altra quello legato all’incertezza sulla qualità e continuità del servizio mensa». Il sindacato chiede al Comune «l’immediata convocazione di un tavolo di confronto al fine di salvaguardare i posti di lavoro e di garantire un servizio di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 