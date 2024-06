Otto piani di rifiuti nell’ex cava da bonificare  

Napoli. Invece di bonificare ha messo in pericolo la salute pubblica, interrando in un’ex cava di Napoli 7-8 piani di rifiuti: una maxi discarica dove avrebbe sversato 200-250mila tonnellate di scarti speciali, come l'amianto.

La Procura lo contesta all'imprenditore partenopeo 49enne Bruno Sansone, ai domiciliari dopo le indagini della Polizia locale, dei carabinieri e della Guardia di Finanza di Napoli, che gli contestano l’inquinamento e il disastro ambientale. All'imprenditore sono stati sequestrati autocarri, macchine per il movimento terra e società per un milione di euro.

Nelle profondità dell'ex cava Suarez, nel parco metropolitano delle colline densamente popolate, sarebbero finiti illecitamente scarti di ogni tipo. «Per avere un'idea dello scempio - sottolineano gli investigatori - basti dire che il volume dei rifiuti è pari a quello di un edificio con una base di 90 metri per 90 metri e un'altezza di 7-8 piani». Ad attestarlo sono le analisi dell'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania e la consulenza di una docente universitaria di geologia ambientale.

Lapidario il commento sulle condotte a carico di Sansone, già rinviato a giudizio per l'omessa bonifica proprio di cava Suarez: l'imprenditore avrebbe «contribuito ad alterare l'equilibrio naturale del sito, rimediabile solo con interventi particolarmente onerosi ed eccezionali».

