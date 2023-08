Otto nuovi iscritti:  il liceo di Seui rischia di scomparire 

Lentamente sta morendo il liceo scientifico “Augusto e Attilio Bissiri” di Seui. I nuovi iscritti, al prossimo anno scolastico, sono soltanto otto. I numeri marcano la fine di un presidio di cultura che, dal 1969/70, ha dato ai giovani della Barbagia di Seulo l'accesso all'università. Esiti del morso avvelenato e tenace che lo spopolamento esercita a Seui , Seulo , Esterzili , Ussassai e Sadali .

Le amministrazioni locali sono avvitate in una dinamica difensiva ad arginare lo smantellamento sistematico di servizi e presidi, i simboli stessi dello Stato. Ma sulla lunga gittata, a vincere è il depotenziamento.

Le pluriclasse sono la regola e per il prossimo anno, l'ufficio scolastico ha imposto la classe unica anche ai 18 alunni (quattro di Ussassai) delle Medie a Seui.

La crisi

Medici, tecnici dell'area giuridica, economica, amministrativa non vogliono saperne di questa Barbagia. Gli uffici, tecnici, amministrativi, finanziari, dei municipi, spesso sotto organico. Gli Enti investono per istituire i bandi, usati dai candidati come cavallo di troia per entrare nelle graduatorie e aspettare che queste siano cedute ad altri Comuni. La medicina di base va avanti sul filo di soluzioni approntate a breve termine. I medici in graduatoria da anni disertano i bandi nonostante, un anno e mezzo fa, questi paesi siano stati dichiarati (ad eccezione di Sadali) sedi disagiatissime. Soltanto Sadali ha attivo il servizio pediatrico di base, precluso ai piccoli pazienti seuesi, visto che, Seui a differenza di Sadali, Esterzili e Seulo, appartiene all'ambito sanitario della Asl Ogliastra. La normativa impone di accedere al servizio pediatrico convenzionato, scarrozzando i piccoli a Jerzu, Lanusei, Perdas, almeno un'ora di curve, mentre a dieci minuti da casa, si paga di tasca.

A Seui, cinque anni fa, la soppressione, di fatto, della caserma dei carabinieri accorpata a quella di Sadali. Poste italiane, non concede al territorio alcuno sportello automatico: «È insufficiente il numero dei correntisti». A Esterzili, ha chiuso la filiale del Banco di Sardegna.

Il rischio

Il futuro del liceo “Bissiri”, allora, «è un grosso punto interrogativo», come spiega la dirigente scolastica, reggente, titolare a Senorbì, Paola Nieddu, «i numeri imposti dalle linee ministeriali, sono inarrivabili. Il prossimo anno andremo avanti con i 40 alunni in corso e gli otto nuovi iscritti, due di loro sono di Sadali, ma presidenza e segreteria, prima o poi finiranno accorpate ad un altro istituto. L'amministrazione comunale di Seui, aveva proposto di convertire l'offerta formativa ma l'iter si è arenato in Conferenza di servizi. Dovrebbe cambiare, credo l'approccio ministeriale per le scuole delle zone marginali».

Amareggiato il sindaco di Seui, Fabio Moi: «Stiamo perdendo una scuola che ha fatto la differenza per i giovani della nostra Barbagia».

L’ex preside

Gino Ghiani, seulese, in pensione dopo una carriera trentennale al “Bissiri”, professore di italiano e latino e preside di ruolo: «Il liceo è nato quando il diritto allo studio si garantiva decentrando. Avevamo una media di 165 nuovi iscritti all'anno, minimo due sezioni, in alcuni cicli istituimmo anche la terza. Abbiamo dovuto lottare per difendere la presidenza e la segreteria. Nel 1975 colpì l'exploit dei maturandi di Sadali, tra questi in sei si laurearono. L'inaugurazione del più piccolo istituto della provincia di Nuoro, nel 1969, alla Casa del Fanciullo. Poi, il trasferimento in un'abitazione privata sulla via Roma. Il proprietario, un falegname che al piano terra dello stabile aveva il laboratorio, se si poneva il problema degli spazi, semplicemente costruiva un altro piano. Un anno fummo costretti ad allestire la sala professori in un soppalco con vista sulle casse da morto».

L'ex preside, ricorda ancora, i «pattugliamenti per recuperare i ragazzi intenzionati a marinare la scuola, nelle vie del centro storico, troppo strette per la sua Fiat Ritmo, gli costarono qualche danno alla carrozzeria. Nel 1990 l'inaugurazione della nuova sede, una grande struttura moderna. Il preside Ghiani, usava aspettare il suono della seconda campanella davanti al portone d'ingresso che chiudeva personalmente, riprendendo chi arrivava in ritardo. L'istantanea, in bianco e nero, di una grande scuola di frontiera che da cinquantatré anni resiste «in direzione ostinata e contraria».



