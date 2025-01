Otto milioni per i lavori pubblici 

Otto milioni di euro per nuovi interventi di sviluppo e riqualificazione a Iglesias.

Il Consiglio comunale della città mineraria ha approvato, durante la seduta del 30 dicembre 2024, una variazione di bilancio che porta in città oltre 8 milioni di euro provenienti da diversi fondi regionali e nazionali. L’atto è stato approvato anche con il voto favorevole della minoranza e prevede interventi significativi in diversi settori strategici.

Baseball e ciclismo

Tra i principali finanziamenti figura un contributo di 500 mila euro stanziato dall’assessorato regionale allo Sport per l’illuminazione e la manutenzione dello stadio di baseball situato nella zona di Monte Figu. Si tratta dell’unica struttura in Sardegna capace di ospitare i campionati di Serie A di baseball. «Questo finanziamento giunge nel momento giusto – ha dichiarato il sindaco Mauro Usai durante il Consiglio – consentendoci di avviare un intervento di riqualificazione atteso da tempo.

Un altro milione di euro è stato assegnato per ampliare il Piano Integrato di rigenerazione urbana (Piru) nel quartiere di Serra Perdosa. Questo finanziamento permetterà di completare opere come la pista ciclabile di via Pacinotti e gli interventi su Piazza del Minatore, precedentemente esclusi per mancanza di risorse.

Il Piano integrato, richiesto dal Comune di Iglesias oltre cinque anni fa, aveva già ricevuto un impulso grazie ai fondi del Pnrr, ma questo nuovo stanziamento consentirà di estendere ulteriormente la riqualificazione ad aree che per mancanza di risorse economiche sono state poi trascurate.

Ulteriori progetti.Nella zona adiacente al "Pallone" di Serra Perdosa, saranno realizzate nuove infrastrutture grazie a un finanziamento di 5 mila euro per il 2024 e un ulteriore milione di euro previsto nel 2025. Il sindaco ha sottolineato come il progetto sia frutto di un lavoro congiunto tra amministrazione e assessorato allo sport.

Un ulteriore stanziamento di 192 mila euro sarà destinato alla riqualificazione della scuola del Villaggio Operaio, un progetto già avviato e ora prossimo al completamento grazie a queste nuove risorse.

I fondi premio

Grazie a un finanziamento di 7 milioni e 843 mila euro previsto dalla legge finanziaria della Regione, sarà possibile avviare un monitoraggio approfondito sui processi meteorologici che incidono sul bacino dei fanghi rossi.Questo ulteriore finanziamento – ha spiegato Usai – è il risultato della gestione virtuosa che ha permesso a Iglesias di ottenere anche gli 80 milioni di euro del Just Transition Fund».

La variazione di bilancio rappresenta un importante passo avanti per la città di Iglesias, segnando un momento di coesione politica con il voto favorevole anche della minoranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA