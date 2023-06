«Otto milioni per abbellire il paese» 

«Nove milioni di euro per le opere pubbliche di Villasor solo nel 2023». Ad annunciarlo è il sindaco Massimo Pinna in riferimento al piano triennale approvato in Consiglio comunale che prevede importanti interventi nel territorio sorrese: «Di questi nove milioni, otto sono già nostri, nelle nostre casse, e pronti per essere utilizzati. Tanti altri sono programmati tra 2024 e 2025. Questi sono i risultati del nostro impegno».

Come di consueto non si è fatta attendere la replica del consigliere di minoranza Efisio Pisano che, dal canto suo, parla invece di «clima surreale e progetti demenziali»: «Tutto programmato per prendere per il naso i cittadini».

La lista

Sulla lista delle opere pubbliche si contano 37 voci. Alcune di queste, da sole, superano il milione di euro in investimenti: l'adeguamento di drenaggio urbano con un milione e 222mila euro stanziati nel 2023 e altri 157 nel 2024, ma anche l'adeguamento degli edifici comunali per il risparmio e efficientamento energetico per cui sono previsti oltre un milione e 300mila euro tra quest’anno e il prossimo. Quasi un milione e 800mila euro per l'auditorium e ancora più di due milioni nei prossimi tre anni per il cavalcaferrovia carrabile di via Serra. Due milioni e mezzo circa anche per il recupero dei 33 alloggi dell'ex zuccherificio. Si parla anche di casa di riposo, per la quale sono previsti tre milioni di euro da stanziare nel 2025.

«Molti dei lavori previsti per quest anno sono già pronti a partire, stiamo avviando le gare in alcuni casi», spiega Pinna. «Il piano è molto più ampio e molte sono previsioni, ma si può dire che stiamo raccogliendo i frutti della programmazione negli scorsi anni». E per il futuro? Pinna anticipa alcuni progetti. «Occhio di riguardo per le ex scuole di via Matta per le quali attendiamo il Pnrr. Stesso discorso per il mercato civico di corso 25 Aprile che non ha mai aperto. Vorremmo trasformarlo in un centro ricreativo e culturale. Penso anche all'ex mattatoio dove immaginiamo un utilizzo sociale, magari protezione civile».

La critica

Efisio Pisano non è d'accordo: «Dire che siamo caduti in basso è un eufemismo. La maggioranza delle opere è marchiata dal verbo "faremmo"». Pisano però non fa esempi specifici: «Le opere che riterremo impossibili da condividere le analizzeremo cammin facendo. Per ora prendiamo le distanze».

Il sindaco risponde: «Non pretendo che la minoranza la veda come noi, ma almeno la sincerità. Serve onestà politica e intellettuale. Forse non vogliono che sblocchiamo queste opere a questo punto».

