Otto milioni di spesa, sì del Consiglio  

La riqualificazione dell’area di fronte al cimitero, sostegno alle famiglie, ai disabili e ai minori in difficoltà. In Consiglio comunale è arrivato l’ok ad altre 19 variazioni al bilancio di previsione 2024-2026, che si sommano alle 73 già approvate lo scorso 28 novembre, per una manovra complessiva che supera gli 8 milioni di euro, di cui 6 dall’avanzo.

Cosa si farà

Tra le misure più rilevanti c’è la rigenerazione urbana della zona davanti al cimitero comunale, al momento in abbandono, per la cui riqualificazione il Comune parteciperà a un bando regionale utilizzando anche 360 mila euro di risorse di viale Trento. Dalla Regione anche 150 mila euro da destinare al progetto “Nidi gratis”, per aiutare le famiglie bisognose a pagare le rette d’asilo, e ulteriori 100 mila per l’inserimento di minori in strutture residenziali. Stanziati poi 65 mila euro per il progetto “Mi prendo cura”, per il sostegno all’assistenza domiciliare di persone con disabilità gravissima, e altrettanti per borse di studio e buoni libri. Per il comparto scuola ci sono anche 46 mila euro per interventi di assistenza educativa e 25 mila per potenziare il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini fino a 6 anni. Dai fondi Pnrr invece 83 mila euro per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, mentre ulteriori 160 mila provengono dal dipartimento per le politiche di coesione, per l’assunzione di personale.

La minoranza

Da sinistra a destra, l’opposizione è contraria alla manovra. «Sono state presentate 92 variazioni in pochissimo tempo, e nelle proposte di delibera non viene neanche spiegato come verranno usate le somme, se non in maniera generica e astratta», dice Franca Cicotto (Adesso Sardegna). «Oltre al danno per le casse comunali che deriva dalla spesa dei soldi dei cittadini, non si dà la possibilità di capire le scelte politiche». Per Massimiliano Cao (M5S) «è sbagliato accorpare tutti gli argomenti, così siamo costretti a votare contro nonostante alcuni ci vedano favorevoli». Sulla stessa linea Valentina Picciau e Andrea Zucca (Pauli La Svolta): «Le variazioni ci sono arrivate in ritardo e accorpate in maniera tale da non poter dare un voto nel merito». Andrea Massidda (Riformatori), sostiene che «in una manciata di giorni ci è stato proposto il lavoro di un anno, rendendo impossibile studiare gli atti». Efisio Sanna (Misto), aggiunge che «viene negato il dialogo, il sindaco fa leggere i provvedimenti a un funzionario che non può neanche essere interpellato per precisazioni».

Maggioranza compatta

La maggioranza difende la misura. «I soldi dei cittadini vengono investiti per i cittadini, per realizzare quei punti programmatici da loro votati», le parole di Nicola Mereu (Monserrato Futura). Maria Caterina Argiolas (Monserrato Metropolitana) aggiunge che «tutto quello che è stato votato non solo è ben conosciuto, ma condiviso e programmato». Il sindaco Tomaso Locci conclude: «Le precedenti amministrazioni non hanno quasi mai utilizzato l’avanzo, noi reinvestiamo i soldi per la nostra comunità, per far crescere una città che era ferma da 20 anni».

