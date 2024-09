Otto milioni di euro per il nuovo Alberghiero 

Da una parte otto milioni e mezzo di euro a disposizione per ricostruire da zero l’istituto professionale e alberghiero “Giuseppe Dessì”, dall’altra un liceo che avrebbe dovuto essere ultimato nel 2002 e invece è ancora a metà o poco più (manca la palestra e l’auditorium). Non solo: i lavori per il nuovo alberghiero sono appena partiti (è finita la fase di demolizione, tra poche settimane si passerà alla costruzione), quelli del liceo sono fermi – appunto - da 22 anni.

Provincia

È la vicenda paradossale delle scuole superiori di Muravera, scuole che fanno capo alla Provincia del sud Sardegna. E così, mentre da una parte sorgerà un edificio iper tecnologico (nel progetto son previste, fra l’altro, pareti di vetro e consumi pari a zero), dall’altra - di fianco alle 18 classi che ospitano circa 300 studenti - c’è un rudere (l’auditorium) e una palestra senza riscaldamento e senza spogliatoi. Sul cortile invece - mezzo scolorito - c’è ancora il cartello di inizio lavori: 11 febbraio 2022.

Il preside

«Premetto – spiega Mario Secchi, dirigente scolastico dell’Einaudi-Bruno (Tecnico e Liceo) dal 2019 – che la realizzazione di una nuova scuola è sempre una bella notizia. Detto questo però mi sembra assurdo costruirne una nuova senza prima finire la vecchia. In questo senso, vista la totale inerzia della Provincia, è mia intenzione informare il prefetto».

Per completare l’auditorium serve un milione di euro, circa 350mila euro invece per la palestra. «Forse non si riesce a comprendere – aggiunge Secchi – che l’auditorium fungerebbe anche da teatro e sarebbe messo a disposizione di tutta la comunità. La stessa cosa vale per la palestra e dunque sarebbe auspicabile una mobilitazione da parte dell’intero territorio per chiedere il completamento dei lavori».

I fondi

Negli ultimi anni qualche miglioria si è vista all’Einaudi-Bruno, «e questo – chiarisce -grazie a finanziamenti che sono arrivati da diversi canali. Con mezzo milione del Pnrr, ad esempio, c’è stato un grande ammodernamento tecnologico delle classi mentre grazie alla fondazione Banco di Sardegna è stato realizzato un campo da basket». Come dire, tutto bene tranne il rapporto con la Provincia: «La verità – dice ancora Secchi - è che non sono mai stato coinvolto, reputo le scelte della Provincia incomprensibili».

Ci sono poi i numeri in aumento, nonostante il calo demografico: alle 18 classi del liceo si aggiungono le 16 del tecnico e tre del serale per un totale di circa 600 studenti. «Ci si rende conto – si chiede Secchi – dell’importanza di avere una scuola qui? Non va dato per scontato, si può anche perdere». E allora, per scongiurare questo scenario, occorre quantomeno finire quei lavori iniziati nel 2002 «non solo per gli studenti ma per tutta la popolazione del Sarrabus». Invece – in base ai programmi della Provincia – meglio costruire prima un’altra scuola (compresa una palestra da 1,5 milioni di euro) che ultimare il liceo con l’auditorium e, guarda caso, la palestra.