Otto milioni di euro per collettori, scuole ed edilizia privata 

Ci sono oltre due milioni e mezzo di euro per il terzo collettore di Pirri (quello che si collegherà all’opera già realizzata in via Ampere), un milione per l’edilizia scolastica, stessa cifra per il cantiere che impegnerà diverse persone per smaltire le pratiche arretrate dell’edilizia privata (condoni, etc.), quasi 250mila euro per cominciare a demolire edifici abusivi (definiti da una sentenza passata in giudicato). Il Consiglio comunale, convocato ieri in via straordinaria per chiudere la partita sulle risorse destinate ai collettori di Pirri, dice sì alla variazione di bilancio da oltre otto milioni di euro.

Il capitolo più importante, come detto, era quello dei collettori di Pirri. «Esprimo grande soddisfazione per lo stanziamento in bilancio della copertura economica necessaria per coprire tutte le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste dalla progettazione», dice Raffaele Onnis, presidente della commissione Protezione civile. «Adesso si deve immediatamente passare alla fase operativa di affidamento e realizzazione delle opere che la cittadinanza aspetta da sempre», aggiunge.

Al riguardo, il consiglio della Municipalità di Pirri è stato convocato in via d'urgenza per martedì prossimo. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA