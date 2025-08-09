VaiOnline
Sant’Antioco.
10 agosto 2025 alle 00:36

Otto migranti dispersi in mare, ricerche senza sosta 

Continuano senza sosta le ricerche dei migranti dispersi in mare da venerdì mattina al largo dell’isola di Sant’Antioco. Guardia costiera e Frontex lavorano incessantemente nel disperato tentativo di trovare qualche naufrago ancora vivo.

Sono otto ancora quelli da salvare. Nel tardo pomeriggio di venerdì uno è stato recuperato in mare dalla motovedetta della guardia di finanza mentre cercava di restare a galla, disperato, tra le onde. la Guardia costiera invece, tra venerdì e ieri ha individuato e recuperato 2 giubbotti di salvataggio. L’allarme era stato lanciato da altri 11 nordafricani che erano riusciti a raggiungere la costa, approdando a Capo Sperone. Col passare delle ore, diminuisce anche la speranza di recuperarli vivi. Per tutta la giornata anche ieri la motovedetta Cp869 di Carloforte e la Mai3067 della Polizia di frontiera della Romania che dal 1 gennaio scorso aderisce a Frontex, hanno battuto in lungo e in largo un vasto tratto di mare tra l’isola di Sant’Antioco e gli isolotti della Vacca e del Toro. Nessuna traccia nemmeno dell’imbarcazione per la quale il sospetto è quello che possa essere affondata a seguito di una avaria al motore e un affondamento avvenuto proprio in attesa dei soccorsi.

