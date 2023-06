Otto mesi (per ora) di attesa per un apparecchio medico 

Otto mesi di attesa per avere un apparecchio di misurazione ematica per una paziente affetta da sindrome di Down e da cardiopatia congenita.

L’inadempienza dell’azienda sanitaria locale costringe Alessia D’Angelo, 24 anni di Sant’Antioco a un prelievo venoso ogni settimana proprio per tenere monitorati i valori ematici che potrebbero essere controllati tranquillamente a domicilio con una semplice punturina al dito. «Da subito abbiamo ricevuto domande su domande da parte del personale al quale abbiamo consegnato la prescrizione fatta dal cardiochirurgo che ha operato mia figlia al Gaslini di Genova - dice il padre di Alessia, Camillo D’Angelo - tant’è che abbiamo messo in comunicazione l’ufficio di Sant’Antioco direttamente col medico. Ciò nonostante siamo ancora in attesa. Ci siamo sentiti presi in giro perché l’ultima volta che mia moglie ha chiesto spiegazioni, ci è stato detto che era arrivata la fattura ma dell’apparecchio non c’era traccia. Una vergogna, è una situazione intollerabile. Ora ci dicono che l’apparecchio sarebbe arrivato, ma non ci sono le striscette per la misurazione. Insomma, oltre al danno, la beffa». La documentazione firmata dal cardiochirurgo che ad Alessia ha impiantato una protesi cardiaca, parla chiaro: «Si richiede un apparecchio (si specifica tipo e marca) per la misurazione Tp/Inr poiché tale presidio risulta unico e insostituibile per il monitoraggio frequente del valore ematico. A tale apparecchiatura devono essere aggiunte le strisce per la misurazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA