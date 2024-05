Otto mesi di sofferenza ma la Gialeto ora spera 

Serramanna. Una stagione di sofferenza e ancora non è finita. La Gialeto ha vissuto otto mesi sull’altalena e adesso, per salvarsi, deve superare almeno altri due ostacoli: altrettanti spareggi contro l’Arbus e, in caso di vittoria, con il Guspini. Il primo incontro si è reso necessario visto l’arrivo delle due squadre a pari punti (42) al terzultimo posto della classifica: chi perde retrocede in Prima categoria, chi vince giocherà i playout che decreteranno l’ultima squadra a scendere nel torneo inferiore.

«Siamo contenti di essere arrivati a quota 42 punti, che per una neopromossa non è poco», il commento del tecnico italo-argentino Diego Mariano Ruggiero, da anni sulla panchina di una società storica come quella di Serramanna, «purtroppo il campionato è stato così equilibrato che questa quota non ci ha dato la salvezza. C’è tanto ancora da fare, in una sola partita ci giochiamo non solo una stagione ma cinque anni quindi mi aspetto tanto senso di appartenenza dalla squadra. È un rosa che ha iniziato con me, quindi darà sicuramente tutto quello che ha a disposizione per portare la Gialeto a giocare i playout». L’allenatore è ottimista «Abbiamo molta fiducia in noi stessi, sappiamo che sarà una partita molto difficile ma lavorando tutti quanti assieme possiamo fare una bella gara. Il risultato poi lo dirà il campo».

