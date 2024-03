Otto mesi di lavoro in Municipio per 23 lavoratori ex Keller 

Il Comune di Villacidro ha approvato la delibera per l’assunzione di 23 operai beneficiari del progetto regionale Lavoras, in collaborazione con Protezione Civile, dedicato ai lavoratori ex Keller.

Il fondo complessivo per il cantiere occupazionale è di 517.500 euro. «Per le assunzioni abbiamo optato per un sistema misto che prevede la collaborazione fra Comune e una cooperativa di tipo B per l’inserimento lavorativo del personale – specifica il sindaco Federico Sollai –. Grazie a questa soluzione, gli operai verranno assunti direttamente dal Comune; la cooperativa si occuperà di formazione, del noleggio di mezzi e attrezzature, oltre a darci supporto contabile-amministrativo per coordinamento, gestione del personale e cedolini. In questo modo, potremo garantire buste paga più cospicue ai neo assunti e avere un risparmio del 22% in termini di Iva sul costo del personale, che verrà utilizzato a favore dei dipendenti».

La delibera comunale indica la durata del progetto lavorativo, fissata in otto mesi: minimo di 30 ore settimanali e contributo stanziato per ogni lavoratore pari a 22.500 euro. «Contiamo di finalizzare le assunzioni entro metà maggio. Si occuperanno di decoro urbano e aree verdi anche nelle zone di richiamo turistico fra cui il parco di San Sisinnio e Sa Spendula», conclude Sollai.

«Aspettavamo con ansia questa notizia. I tempi sono stati più lunghi che in altri Comuni, immagino per via del nostro numero elevato», dice Sandro Salis, uno dei lavoratori. ( m. m. )

