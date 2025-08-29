Otto in corsa per una presidenza 

Non c’è due senza tre: nemmeno l’incontro di ieri fra sindaci del Medio Campidano, per la maggior parte senza tessera di partito, è bastato per trovare un candidato per la presidenza della provincia del Medio Campidano capace di mettere d’accordo tutti. Anzi, all’elenco ormai noto delle quattro candidature, tutte in casa in Pd (i sindaci di Villacidro Federico Sollai, di Guspini Giuseppe De Fanti, di Samassi Beatrice Muscas e di Collinas Francesco Sanna) e del primo cittadino di Sanluri Alberto Urpi (Sardegna 20Venti), sono saltati fuori altre tre primi cittadini che hanno dato la loro disponibilità a guidare l’ente rinato dopo oltre un decennio di commissariamento. Sui nomi massimo riserbo. Non fa mistero delle sue ambizioni, invece, Urpi: «Ho confermato la decisione di scendere in campo ma solo nel caso fosse necessario uscire da questo vicolo cieco».

Liste civiche

Sfumata la proposta di una lista unica, emersa nel primo incontro a Sanluri fra i 28 sindaci del territorio, a nove giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati presidente e dei dieci consiglieri, i “sindaci civici” si sono riuniti ieri mattina a San Gavino . Erano in nove: oltre al padrone di casa, Stefano Altea, c’erano Emilio Serra di Gesturi , Italo Carrucciu di Lunamatrona , Paolo Salis di Arbus , Urpi di Sanluri, Michele Zucca di Barumini , Gabriele Littera di Serramanna , Andrea Floris di Gonnosfanadiga , Andrea Lampis di Las Plassas . «La riunione – fanno sapere – è nata con l’obiettivo di trovare i candidati disponibili per una lista alternativa. Un passo necessario per non trovarsi senza proposte alternative a quella del Pd, al momento con gli unici nomi disponibili per la presidenza».

Lo stallo nel Pd

Candidature che si rincorrano da circa un mese ma nessuno ancora ha fatto un passo indietro. Sollai e De Fanti hanno dalla loro il vantaggio del voto ponderato (Villacidro e Guspini sono i centri più abitanti), mentre Sanna non nasconde il suo impegno come guida di una lista allargata: «Credo ancora – dichiara – nel valore dell'unità del nostro territorio, punto di partenza di questa campagna. Dispiace vederla spegnersi lentamente, questa unità. Io ci spero ancora».

In questo contesto, appare probabile che la corsa alla presidenza della Provincia si risolva in una partita a due. Con candidati alla presidenza che però ancora non ci sono. Potrebbero saltare fuori oggi, dopo un travaglio lungo ed estenuante: ieri mattina, mentre i “civici” erano riuniti a San Gavino con l’impegno di proporre soluzioni, sui cellulari hanno ricevuto un messaggio. A scrivere è stato Sollai: «Care colleghe e cari colleghi, come definito durante l’ultimo incontro a Sanluri, insieme ad Alberto Urpi, abbiamo concordato di chiedervi la disponibilità per una riunione con tutti i sindaci del Medio Campidano per domani (cioè oggi, ndr) alle 10,45, nell’aula consiliare di San Gavino. Nella riunione saranno valutate eventuali proposte alla candidatura alla presidenza della Provincia che possano raccogliere la maggiore unitarietà del territorio».

