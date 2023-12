Otto giovani del paese protagonisti al forum di Salerno 

Formazione e racconto del confronto recentemente avuto con i coetanei in Islanda sulle opportunità e i rischi di vivere in piccoli paesi: gli 8 ragazzi tra i 12 e i 15 anni del progetto “Sport Power”, coordinato dall’associazione Scarzella, sono appena rientrati da Salerno dove, su invito del Forum nazionale del terzo settore, hanno preso parte alla formazione “Fqts” grazie all’esperienza in Islanda e al volontariato svolto nell’associazione Scarzella. «Un’esperienza importante su assistenza e organizzazione di eventi per ragazzi che aspirano a diventare “Attivatori di comunità” ed a mettere in pratica quanto appreso in un’imminente viaggio in Marocco», spiega la coordinatrice Maria Giovanna Dessì. (s. f.)

