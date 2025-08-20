VaiOnline
Villaspeciosa.
21 agosto 2025 alle 00:23

Otto giornate di festeggiamenti  per i santi Platano, Antioco e Rosa 

Villaspeciosa si appresta a celebrare i santi Platano, Antioco e Rosa. I festeggiamenti inizieranno alle 20,30 del 26 agosto, con il “Mattisi de su Pani”. La serata proseguirà con musica e danze e, al termine, uno spettacolo pirotecnico. Il 27, alle 21,30, si terrà la commedia “Su pratu torrau”. Dal 28 al 30 agosto, nella chiesa della Beata Vergine Assunta, dalle 19 si svolgerà il triduo di San Platano, con adorazione eucaristica e rosario. Sempre il 28, alle 22, si terrà la serata musicale Cuba Libre, completerà la serata Luca Espa.

Dalle 9,30 del 29, inizieranno i riti di Sa die de s’Abiu con gli addobbi dei carri e, alle 10,30, la partenza del corteo accompagnato dal gruppo folk “Is Messadoris”, con mutetus e balli. Al termine verrà allestito “Su stabi”, seguito da Sa Maccarronada e dalla serata etnica. La musica protagonista anche il 30, con Disco night-Polpo edition.

Il 31 inizierà con le funzioni delle 8 e delle 19, seguirà il panegirico e processione in onore di San Platano. Alle 21,30, partirà uno spettacolo pirotecnico e lo show dei Lapola. Il primo settembre, alle 19, la messa e la processione in onore di Sant’Antioco. Al termine lo spettacolo Onda Latina. Il 2, giornata di chiusura, si ripetono i riti in onore di Santa Rosa. Infine, alle 19, gara di danza e giochi per bambini, con Davide Riffaldi e Spiderman Casteddu. (a. cu.)

