Otto condanne per i roghi al campo nomadi 

Condannati per aver appiccato dei roghi nei pressi del campo nomadi ai margini della statale 554, nei pressi della Motorizzazione civile, ma assolti dall’accusa ben più pesante di disastro ambientale. Non vi sono dubbi che l’area sia stata inquinata, visto che lo hanno dimostrato le approfondite analisi dei consulenti, ma manca la prova che a provocare il disastro siano stati gli incendi appiccati dagli imputati. Si è dunque chiuso con condanne, a pene comprese tra i due e i tre anni di reclusione, il processo a otto cittadini di origine slava, finiti sotto inchiesta con l’accusa di aver ripetutamente dato fuoco a delle discariche abusive, sprigionando così fumi velenosi

Le condanne

Il collegio della Seconda sezione penale del Tribunale, presieduto dal giudice Giovanni Massidda (a latere i colleghi Andrea Mereu e Giulia Tronci) ha condannato a due anni di carcere Vesna Sulejmanovic, infliggendo due anni e mezzo a Rizvan, Jordan e Leon Sulejmanovic. Due anni e dieci mesi, invece, sono stati dati a Zaiko e Valter Sulejmanovic, oltre che a Slatko Adzovic; mentre è stato condannato a tre anni di reclusione Dragon Ahmetovic. Tutti sono stati chiamati, in solido, a pagamento delle spese di bonifica dell’area sottoposta a sequestro preventivo con decreto del Gip del Tribunale del 25 novembre 2016. I giudici hanno anche condannato gli imputati a risarcire i danni ad una parte delle parti civili: gli abitanti di Mulinu Becciu e San Michele che si erano visti spesso le case invase dai fumi tossici. Rigettate, invece le domande di risarcimento formulate dall’associazione ambientalista Gruppo di Intervento Giuridico Onlus e dal comitato “No Diossina”.

Il processo

Al termine del processo il pubblico ministero Giangiacomo Pilia aveva chiesto otto condanne tra i 5 e i 7 anni di carcere, ritenendoli responsabili anche di disastro ambientale. Gli imputati, tutti di origini bosniache tra i 20 ed i 68 anni, erano sospettati di aver incendiato per anni delle discariche di rifiuti disseminate su un’area di 5 mila metri quadrati nei pressi della Motorizzazione civile. Così avrebbero distrutto col fuoco rifiuti di ogni genere, invadendo di fumo e veleni i quartieri di Mulinu Becciu e San Michele. Nel novembre del 2016, su richiesta della Procura, il tribunale sequestrò il campo rom e alcuni furgoni utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Poi il Comune ordinò lo sgombero dei terreni, molti dei quali inquinati. L'indagine condotta dal Noe dei carabinieri si era chiusa con le ipotesi di reato di abbandono, raccolta, gestione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi, inquinamento e disastro ambientale.

L’inchiesta

Il fascicolo in Procura era stato aperto a seguito di roghi, spesso notturni, che avevano visto il fumo invadere non solo la statale 554, ma anche le case dei rioni limitrofi. Le analisi dei consulenti del pubblico ministero avevano permesso di accertare l’inquinamento e la compromissione di porzioni di suolo, attesa la presenza nell'aria in prossimità del campo nomadi sostanze contaminanti (quali, ad esempio, PM10), in quantità molto superiori a quanto consentito dalla legge. Terminato il processo, gli otto imputati sono stati condannati solo per gli incendi appiccati, mentre per il traffico di rifiuti il reato è stato dichiarato prescritto. Per quanto riguarda il disastro ambientale, invece, è arrivata l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Al Comune di Cagliari, che si era già accollato l’onere di una prima bonifica, è stata assegnata una provvisionale da 50 mila euro.

